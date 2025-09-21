El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que cuatro provincias del noreste argentino seguirán bajo alerta amarilla por tormentas

El domingo 21 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que cuatro provincias del noreste argentino seguirán bajo alerta amarilla por tormentas, luego de una jornada marcada por granizadas y lluvias intensas. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa permanecen en vigilancia durante toda la jornada, ya que el fenómeno se desplaza hacia el noreste.

Las autoridades indicaron que las tormentas podrían ser más intensas durante las primeras horas del día, aunque se espera que la fuerza disminuya hacia la mañana. Sin embargo, no descartan que las lluvias persistentes continúen de manera intermitente, lo que mantiene la atención en la región.

Por otro lado, parte de la Costa Atlántica, desde Mar del Tuyú hasta Miramar, también está bajo alerta amarilla, pero en este caso por fuertes vientos. El resto de la provincia de Buenos Aires no tendrá advertencias activas, aunque se pronostican cielos nublados para la jornada.

Alerta por viento Zonda

Mientras en el este del país se enfrentan a tormentas, en el oeste las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan están bajo alerta amarilla por viento zonda. Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h que pueden reducir la visibilidad, aumentar la temperatura de forma abrupta y generar condiciones de baja humedad. Por eso, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, alejarse de árboles y permanecer en lugares cerrados.

En la cordillera sur de Mendoza rige una alerta amarilla por nevadas, al igual que en Tierra del Fuego, donde además soplarán vientos fuertes. La costa de Río Gallegos, en Santa Cruz, también enfrenta una alerta por vientos intensos.

El tiempo en Buenos Aires y alrededores este domingo

En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN pronosticó un domingo completamente nublado, con una máxima de 18°C y mínima de 12°C. Se esperan ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde, y sólo un 10% de probabilidad de lluvia.

Hay baja probabilidades de lluvia este domingo en Buenos Aires.

Pronóstico extendido para el AMBA