Salados: el desorbitante precio de los ñoquis "La Tata" de Claudia Villafañe

Los ñoquis de La Tata ya son furor en Argentina.

En los últimos meses, Claudia Villafañe desató el furor a través de su participación en MasterChef, por Telefe, gracias a la famosa receta de sus ñoquis "La Tata" y fue tal el impacto que provocó que ya se empezaron a vender a un precio altísimo y polémico: el valor de la caja completa es de 3.500 pesos y se puede pagar en 18 cuotas de 406.18.

Se trata de una abundante box de edición limitada para cuatro personas que incluye seis porciones de la pasta, una botella de salsa con puré de tomate casero, la producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca (se puede preparar la versión de 'la Tata' o usarla directamente así), queso parmesano y albahaca fresca para decorar, más una bagette parisina.

“Esta es la receta que aprendí de mi abuela, la que siempre se hizo cuando se reunía la familia, la que yo hoy hago cuando quiero compartir todo mi amor”, dice la exesposa de Diego Armando Maradona para este producto que comercializa Carta Corta, su habitual compañía de catering. Según aclara la página, los envíos para aquellos que los soliciten se entregarán apenas entre el 26 y el 29 de marzo.

Claudia Villafañe se consagró campeona de MasterChef

La empresaria y productora argentina de 59 años parece haber ya superado el fallecimiento del "Pelusa" y fue la mejor en la última edición del reality show de televisión abierta que rompe el rating en la actualidad. El pasado 18 de enero venció a la actriz Analía Franchín en la final y se consagró en vivo ante los ojos de sus hijas Dalma y Gianinna, cuando recordó en el piso a Maradona con mucha emoción y a pura lágrima.

En el instante definitivo, cuando las finalistas iban a conocer la decisión del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Villafañe reveló que lleva una medallita colgada en su cuello con los nombres de las hijas y de sus dos nietos Benjamín y Roma, a la cual se aferró y comenzó a besar.

Ante la consulta del conductor Santiago Del Moro, Claudia describió sus sensaciones esa noche: "Falta gente que me gustaría que esté acá y no puede. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá (Sergio Agüero); Roma, la que su papá no quiere que salga en tele; mi mamá, que no está bien de salud; el papá de mis hijas, que no está... Y mis amigas, que son la familia".