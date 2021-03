El Diez y la Claudia habrían realizado un pacto antes de la muerte del futbolista

La muerte de Diego Maradona todavía deja tela para cortar. En las últimas horas se dio a conocer otro presunto detalle de la relación del Diez con Claudia Villafañe, su exesposa y madre de Dalma y Gianinna Maradona. Habrían realizado un pacto secreto poco tiempo antes, motivado por MasterChef Clebrity Argentina.

La inesperada revelación se dio en Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece que conducen El Pollo Álvarez y Sandra Borghi. Según el relato del periodista Lucas Bertero, la expareja se habría acercado en el último tiempo pese a la disputa legal que tenían abierta y habrían realizado un acuerdo que se mantuvo lejos de la prensa y el famoso y polémico entorno de Diego.

El panelista dio detalles de ese acuerdo y apuntó: "Hay un nuevo capítulo que nadie conoce que es el pacto secreto de Claudia Villafañe y Diego Maradona semanas antes de morir. Es un pacto de amor". El anuncio sorprendió a sus compañeros, que quisieron saber más del tema.

"Para mostrar un Diego que puede estar enojado con vos, pero si te podía una mano, te la daba. Un tipo con códigos, a pesar de las barbaridades que escuchamos de un lado o del otro", continuó Bertero, pintando el costado más humano de Maradona. Y luego, reveló qué tuvo que ver MasterChef Celebrity, el programa que terminó ganando Claudia, en el reencuentro.

"Cuando se sabe que Claudia va a participar de un programa de televisión, lo llama a Diego y le cuenta para que se entere por ella que quería hacer el programa", agregó Bertero. En esa línea, el periodista indicó que Clauadia "le pidió que no le tire carpetazos, ni la salga a exponer porque no le iba a responder y quería vivirlo con alegría".

"Eso le pidió Claudia a Diego por teléfono. Ella sabía que tenían algunas cositas para tirarle y también a Dalma y Gianinna cuando ellas le tiran algo a Matías Morla o Víctor Stinfale", planteó Bertero, involucrando al "entoerno de Maradona" en la ecuación.

En esa tónica, Bertero dejó una conclusión que demostraría los alcances del pacto entre Diego y Claudia: "Maradona dijo que frenaran todo, que eso no seguía y que a Claudia no la tocaran hasta que terminara el programa. 'A Claudia no la tocan'. La prueba está que durante el programa nadie salió a matarla". Finalmente, el campeón del Mundo en México 1986 falleció mientras Claudia aún participaba del concurso de Telefe. La "Tata" se ausentó algunos programas cuando ocurrió la muerte de su exmarido, pero luego regresó y se convirtió en la primera ganadora del certamen.