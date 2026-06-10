Un clásico para desempolvar: el pantalón noventoso que vuelve con fuerza este invierno.

La moda sigue demostrando que ninguna tendencia desaparece para siempre. Lo que alguna vez fue considerado antiguo o pasado de moda termina regresando con una nueva interpretación y conquistando a generaciones que quizás ni siquiera habían nacido cuando esa prenda tuvo su momento de gloria. Este invierno 2026, uno de los regresos más llamativos llega directamente desde los placares de nuestras madres e incluso de nuestras abuelas: los pantalones de terciopelo.

Durante años, esta tela estuvo asociada a looks elegantes, conjuntos invernales sofisticados y prendas que combinaban comodidad con una estética refinada. Ahora, después de un largo período alejada de las principales tendencias, vuelve a ganar protagonismo en colecciones de marcas internacionales y en los estilismos que dominan las redes sociales y el street style.

El terciopelo tiene una característica que pocas telas logran igualar: aporta textura, profundidad y una sensación inmediata de sofisticación. Su acabado suave y ligeramente brillante permite elevar incluso los conjuntos más simples, convirtiendo a un pantalón básico en una pieza con personalidad propia.

Precisamente por eso, muchas firmas de moda apostaron por rescatar esta tela para la temporada otoño-invierno. Los pantalones de terciopelo aparecen en tonos clásicos como negro, chocolate, bordó o verde oscuro, colores que potencian todavía más el carácter cálido y elegante de este tejido.

Del placard noventoso al street style

Quienes crecieron en los años 80 y 90 probablemente recuerden haber visto este tipo de pantalones en innumerables ocasiones. Durante décadas fueron una pieza habitual en los guardarropas invernales gracias a su comodidad y capacidad para proteger del frío.

Hoy regresan adaptados a las tendencias actuales. Lejos de los cortes extremadamente ajustados que dominaron otros períodos, las nuevas versiones apuestan por siluetas más relajadas, piernas rectas, modelos sastreros e incluso diseños oversize que combinan perfectamente con sweaters tejidos, camisas blancas y tapados largos.

La tendencia encaja además con uno de los fenómenos más fuertes de los últimos años: la búsqueda de prendas con historia. En lugar de comprar algo completamente nuevo, cada vez más personas revisan armarios familiares en busca de piezas vintage capaces de integrarse a looks contemporáneos.

Cómo combinarlos este invierno

Una de las ventajas de los pantalones de terciopelo es su versatilidad. Pueden formar parte de un outfit elegante para una salida nocturna, pero también adaptarse a propuestas más relajadas para el día a día.

Un clásico para desempolvar: el pantalón noventoso que vuelve con fuerza este invierno.

Los especialistas en moda sugieren combinarlos con prendas tejidas, botas de cuero, blazers amplios o camisas básicas para equilibrar el protagonismo visual que aporta la textura del tejido. También funcionan muy bien en conjuntos monocromáticos, una fórmula que ayuda a estilizar la figura y potenciar la sofisticación característica del terciopelo.