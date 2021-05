"Es un horror": Cinthia Fernández reveló el efecto adverso que le dejó una cirugía

Este jueves, Cinthia Fernández brindó un testimonio muy crudo por la pantalla de El Trece. Durante el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), que fue conducido por Yanina Latorre debido a la ausencia por coronavirus de Ángel De Brito, la panelista reveló los efectos adversos que le dejó una operación estética.

Pese a que la anécdota de la modelo fue entre risas e intentó ponerle un tono irónico a la conversación para desdramatizar, lo cierto es que se trató de un tema serio. Yanina Latorre, consciente de lo que le ocurrió a Cinthia hace algunos años, le consultó: "¿Cómo fue eso?".

La modelo dio detalles de lo que le pasó tiempo después de operarse el pecho por una cuestión estética. Al momento de tener que amamantar a sus hijas, sufrió problemas adversos que en su momento la preocuparon: "Después de ser mamá es como que se te oscurecen y agrandan un poco los pezones. Yo ya tenía el busto operado, pero el tema es que no tenía solución".

"¿Qué hicieron? Me sacaron (los dos pezones) como si fuera un papel glasé, me los recortaron y me los volvieron a poner", agregó Cinthia Fernández, que continuaba riéndose de lo que le ocurrió. Yanina Latorre, que se mostró impactada por lo que le pasó a su compañera, le preguntó: "¿Perdiste sensibilidad en el pezón?". De manera contundente, la ex participante del Bailando Por un Sueño señaló: "No siento nada, nada, nada. Perdí la sensibilidad, no siento nada".

Ante la sorpresiva confesión de Fernández, una de las panelistas también le preguntó: "¿Pero no extrañás esa sensibilidad?". Una vez más, la mujer de 32 años manifestó: "Ya no extraño nada, ni a los hombres, ja. Tuve diástasis (separación excesiva entre la parte derecha y la parte izquierda del músculo recto abdominal). Tengo 40 puntos internos. En esa operación me recortaron toda, estuve 6 horas. Les pregunté si había una solución porque tenía una infección, fiebre, todo... es muy normal a veces en las madres".

Refiriéndose a la producción de LAM, que se reía de la situación, Yanina Latorre pidió un expreso favor para tomarse en serio lo que comunicaba la panelista: "Es una falta de respeto, se están riendo todos afuera". Y Cinthia reaccionó: "Se me están riendo todos. Chicos... estoy contando que es un horror todo esto, ja. Me sacaron 6 centímetros de piel. Esto apareció después por los embarazos". Finalmente, reveló que nunca pudo amamantar a sus hijas de manera natural debido a que le "agarraban infecciones".

La denuncia por violencia de género de Cinthia Fernández contra su ex pareja Matías Defederico

Hace unos días, en LAM, Cinthia Fernández reveló que poco a poco fue perdiendo el miedo a referirse a los hechos violentos que recibió por parte de su ex pareja Matías Defederico: "Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas. Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy, muy loca".

“Hablé con una abogada, me dijo que eso no se podía, que ese hecho se tenía que denunciar afuera. El viernes llamé a Burlando y me dijo ‘Si, se puede denunciar’. Cuando uno sufre violencia no es de ese momento, es de antes. Esto se pone como prueba”, explicó, mientras Ángel de Brito confirmaba que será Fernando Burlando quien lleve su causa.

“De todo tengo testigos. De lo que pasó en Ecuador tengo testigos, porque había una niñera. La niñera era la hermana de la niñera que estaba en la semana, yo buscaba una persona para los fines de semana porque ella laburaba de lunes a lunes y tenía un nene muy chiquito. Entonces cada 15 días tenía dos días para ver a su nene y me ofreció a su hermana. El día que pasó todo fue el primer día de la hermana”, concluyó Cinthia.