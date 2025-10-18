Preocupación por la salud de una querida actriz que fue hospitalizada.

La estrella del cine francés Brigitte Bardot, de 91 años, se encuentra hospitalizada desde hace tres semanas en Toulon, cerca de su casa de Saint-Tropez, y según el periódico local Var-Matin, citando fuentes anónimas, Bardot fue sometida a una intervención quirúrgica relacionada con una "enfermedad grave".

El citado diario local remarcó que Bardot se encontraba acompañada por su esposo, Bernard d'Ormale, y que aunque su cuadro fue complejo, en los últimos días presentó signos de mejoría. "Su estado sigue siendo preocupante", sostuvo una fuente anónima. Aunque las autoridades del hospital no emitieron un parte oficial, dicho medio remarcó que de seguir evolucionando favorablemente la actriz podría ser dada de alta para continuar su mejoría en su casa.

Brigitte Bardot se hizo mundialmente famosa en los años '50 y '60 por sus actuaciones de espíritu libre y su magnetismo sexual en varias películas como Dios creó a la mujer (1956), El desprecio (1963) y Viva María! (1965). Trabajó bajo la dirección de cineastas emblemáticos como Jean Luc Godard y Roger Vadim y es considerada un ícono del cine francés. Como cantante, también publicó varios discos en esa época. Dejó de actuar en la década de los 70, se trasladó de forma definitiva a Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, y se dedicó a la causa del bienestar animal a través de la fundación que lleva su nombre.

En septiembre del 2025, Brigitte presentó Mon BBcédaire, un libro donde compartió su mirada sobre la vida, la sociedad y la libertad. La editorial Fayard lo vendió como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”.

El antecedente de salud de Brigitte Bardot

En julio de 2023, Brigitte Bardot sufrió una insuficiencia respiratoria provocada por el calor extremo en Saint-Tropez. Después de ese susto, su marido expuso: “Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando Brigitte tuvo problemas para respirar. Su respiración era más fuerte de lo habitual, pero no perdió el conocimiento. Como todas las personas de cierta edad, ya no soporta el calor. Le ocurre a los 88 años, no debe hacer esfuerzos inútiles”.