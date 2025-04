Fuertes críticas a Javier Milei en los Premios Platino por lo que pasó con el INCAA: "No es verso"

Los argentinos premiados en los Premios Platino fueron muy duros con el Gobierno de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei puso contra las cuerdas a la cultura argentina por el fuerte recorte de fondos y la desvalorización del trabajo de los artistas. En ese contexto, en los Premios Platino se expresaron duras críticas contra presidente por sus políticas en este ámbito, pero también por la represión.

Esta prestigiosa premiación reconoce a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana, que comprende nacionalidades europeas, sudamericanas, norteamericanas y caribeñas, siempre que la versión original del filme sea en castellano o portugués o diferentes dialectos de estos idiomas.

En la jornada, Daniel Fanego ganó el premio a Mejor interpretación masculina de reparto por su trabajo en El Jockey y su hijo Manu recibió la estatuilla en nombre de su fallecido padre.

Tras la premiación y en diálogo con la prensa, el también actor expresó: "Una de las cosas que quería decir en el discurso es que seguramente él hubiera largado alguna verdad incómoda, como que están vulnerando el arte, la cultura y particularmente el cine en la Argentina, que están reprimiendo a los jubilados una vez por semana".

Además, la directora de la película Reas, Lola Arias, también manifestó su preocupación por el presente de la cultura nacional desde la llegada de Javier Milei. "Tengo la esperanza de que se hable de lo que está sucediendo, que el Instituto del Cine está intervenido y se han producido cero películas en el último año, y que pase algo y se den cuenta de que es una pérdida enorme para la cultura argentina. ¿Quiénes van a representarnos el año próximo si no hay producciones?", subrayó.

Los artistas argentinos se mostraron muy duros con la política de Javier Milei

También el reconocido productor y guionista Axel Kuschevatzky, en diálogo con Página 12 puso el foco en esta problemática: "No se trata específicamente del aporte económico, que llega cuando la película está casi terminada; en El Jockey intervienen diez productoras, el sello y el apoyo del Incaa es necesario para toda la construcción de una película".

"Y ese es un sistema que se practica en países que suelen ser vistos con admiración, como Gran Bretaña, Alemania o Francia. Yo trabajo en este medio, hablo con mucha gente de muchos países y no es verso, el cine argentino es muy admirado en todo el mundo", sumó respecto de las políticas de desfinanciación de la cultura por parte del gobierno libertario.

Por último, el protagonista de El Jockey, multipremiada en varios festivales, Nahuel Pérez Biscayart, también remarcó que "No es mensurable la cantidad de dinero que podés tener con el Incaa, es que te abre las puertas para coproducciones internacionales". En esa línea, enfatizó: "No sé si podés firmar acuerdos de coproducción con otros países si tu país no te está apoyando. Y lo que sucede es que lamentablemente los y las colegas se están yendo a filmar a otros países".

Mientras que su director, Luis Ortega, sostuvo: "No nos sorprende en nada, era lo que esperábamos antes de que este Gobierno pasara a ser oficial. Yo no esperaba nada distinto, hay una intención voluntaria de anular cualquier tipo de expresión artística".