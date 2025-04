Confirmado: la película de Los Simuladores no se va a hacer y salieron a la luz los motivos

La película que no fue: la terrible noticia sobre Los Simuladores que salió a la luz.

La esperada película de Los Simuladores está más lejos que nunca y los protagonistas de la serie dieron el anuncio más triste. La palabra de Federico D'elia sobre el proyecto de Damián Szifrón que no fue y los motivos reales por los que no se filmará la vuelta de los personajes que conquistaron la televisión argentina.

En diálogo con TN Show el actor Federico D'elia reveló que la película de Los Simuladores no verá la luz en el corto tiempo y profundizó en la decepcionante noticia: “El porcentaje de que se haga es 0,01%. Hoy no está la posibilidad porque estábamos con Paramount que no la puede hacer la película, así que la verdad que hoy no hay posibilidades. No hay posibilidades de hacerla. No sabría contestarte a futuro porque siempre que contestamos a futuro fallamos con esto, hasta en el presente fallamos. Ya muchas veces ilusionamos. En este caso no es culpa nuestra haber generado esta ilusión, la verdad, porque estaba todo para que se haga. Pero no, no, por ahora no se va a hacer”.

Por su parte, Diego Peretti sumó: “Ya teníamos el guion, la agenda. Todo. Estábamos muy ilusionados. El equipo artístico está intacto. La cuestión es lo administrativo. Es una cuestión administrativa”. Y Federico D'elia, quien en la serie interpretó a Mario Santos, contó los motivos por los que no se rodará: “No tuvieron el capital. Si uno investiga un poco lo que pasó con Paramount y con muchas de estas compañías es que se están reestructurando fuertemente. Paramount en particular se puso a la venta, entró un nuevo, no sé si es un socio, un inversor, si lo compraron o qué, que todavía están ahí viendo... viendo cómo continúa la cosa. Digo, todavía están paradas muchas cosas de ellos y supongo, imagino que van a salir adelante. Pero bueno, hoy por hoy lo nuestro no es prioridad. Argentina me imagino que no debe ser prioridad”.

El nuevo proyecto de dos "Simuladores"

El jefe del jefe, una comedia escrita por el director de cine danés Lars Von Trier (Dogville, The House that Jack built) llegó al Paseo La Plaza en abril de la mano de Javier Daulte, quien recientemente estrenó su versión de Druk, basada en una película del realizador danés Thomas Vinterberg (que en cine fue protagonizada por el actor Mads Mikkelsen) en el teatro Metropolitan, y Diego Peretti y Federico D'Elia serán los protagonistas.

El jefe del jefe es una comedia de un humor que remite al absurdo de la serie The Office y al mítico Harold Pinter. "El dueño de una empresa de tecnología quiere venderla. El único problema es que cuando fundó la empresa, se inventó a un presidente ficticio detrás del que podía resguardarse cada vez que era necesario tomar decisiones incómodas. Cuando los potenciales compradores insisten en hablar directamente con el presidente, no le queda más remedio que contratar a un actor en paro para hacer de «presidente» – pero no se trata de un actor cualquier, sino uno de método… que de poco, y ante las carcajadas del público, va descubriendo su rol en un juego perverso que pone a prueba su propia moralidad", reza la sinopsis oficial. El elenco de la versión local de El jefe del jefe se completa con las actuaciones de Juan Farola, Cristian Jensen, Ariadna Asturzzi y Andrea Lovera.