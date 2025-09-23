El impactante desafío que Chuck Norris atravesó a sus 85 años: "más de 3.000".

Chuck Norris sorprendió a todos al contar que a sus 85 años atravesó un impactante desafío. El actor escaló hasta el Pico Lassen, que se encuentra a más de 3.000 mts de altura. "¡Qué día! Tuve el placer de volver a subir al Pico Lassen", compartió el mismo, quien ya había vivido la extrema experiencia años atrás.

Al norte de California, el Pico Lassen es un volcán activo que se encuentra en la región de la Cascadas de Shasta. Sobre la experiencia, Norris expresó: "Si bien fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque aún se percibe. Recorrer esos senderos me trajo recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por aquí y siempre le estaré agradecido por haberme enseñado a disfrutar de paisajes tan magníficos".

Así se ve Chuck Norris a sus 85 años

Además de compartir su experiencia escalando el Pico Lassen, Chuck Norris mostró a sus seguidores de Instagram cómo se encuentra a sus 85 años. "Entrenando y disfrutando de tiempo de calidad en las hermosas playas de Kauai con mi familia. Agradezco estos preciosos momentos", compartió días atrás de su aventura californiana, junto a una foto en la playa con su familia.

Chuck Norris se mantiene jóven a sus 85 años.

Su escapada a la playa fue justamente para celebrar sus 85 años y abrazar la vida con fuerza. El destino elegido por Norris fue Kauai, Hawái, y con respecto al momento compartido en familia y su presente comentó: "Hoy es mi 85 cumpleaños, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que con un momento maravilloso aquí? Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida. Aquí está el viaje por delante".

Como si todo aquello fuera poco, el actor se mostró en su cuenta de Instagram levantando unas pesas de 20 kg, en un video que alcanzó los 2.5 millones de "me gustas" y millones de reproducciones. "Se rumorea que cuando termino mi entrenamiento, las pesas tienen que descansar, ¡jaja! Bromas aparte, espero que hayan tenido un verano genial y que sigan teniendo un maravilloso resto del año", comentó en el pie de la publicación. Sin duda alguna, Chuck Norris es una de las estrellas de Hollywood a la que los años no le pasan y que es un gran ejemplo de cómo no hay edad para seguir superando desafío, ya sea escalar una montaña o conocer nuevos destinos.