Dura crítica de Ángel De Brito a la China Suárez tras el nacimiento de la beba de Pampita: "Me parece hipócrita"

El periodista no le cree a la China Suárez y a sus mensajes de "armonía" y lo dejó muy en claro en su programa en El Trece.

El periodista Ángel De Brito analizó la serie de mensajes que emitió Eugenia "La China" Suárez por el nacimiento de Ana, la hija de Pampita. Más allá de asegurar que no cree en las buenas intenciones de la actual pareja de Benjamín Vicuña, el conductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró que La China lo hace para "limpiar" su imagen.

El nacimiento de la hija de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain tiene en alerta a la farándula por lo que, tras su llegada, cada posteo atrae la atención de propios y extraños y, ni hablar, las publicaciones o las menciones que incluyen a la China, pareja del exmarido y padre de 4 hijos de Pampita.

Horas después del nacimiento de la beba, la mujer de Benjamín Vicuña utilizó su cuenta de Twitter para celebrar la llegada de Ana, aunque el mensaje solamente incluía el arroba de la flamante mamá de Ana un corazón rojo, un osito, un moño rosa y un angelito. Y, sin dudas, los ojos de la prensa del corazón estuvieron sobre ella.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana no se guardó nada y expresó su opinión sobre los mensajes de la ex Casi Ángeles y elaboró una teoría bastante picante sobre la actitud de Suárez. "Tienen armonía porque son familia. Tienen hijos que son hermanos en común, entonces tienen que tener armonía", arrancó De Brito.

"A mí no me parece mal que vayan a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí", sentenció el periodista. “Me parece una hipocresía porque cuando preguntan uno elige qué contestar. Entonces, si Benjamín (Vicuña, expareja de Pampita), que es más familia, no pone nada en público, ¿por qué ella sí? Seguro que a la China no le importa Pampita, no tiene celos, ¿pero para qué lo hace?", cuestionó ácido.

Días después de darle la bienvenida a la beba, la China Suárez volvió a expresarse sobre la llegada de Ana y blanqueó que la conoció. El domingo por la noche, luego de que la modelo y su beba recibieran el alta médica, la China contó en su cuenta de Instagram que había conocido a la pequeña a través de la aplicación de preguntas y respuestas de la red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

“¿Conocés a Ana?”, preguntaron sus seguidores. “Sí, es demasiado linda”, respondió la China junto al emoji de un corazón rojo. Estos peculiares mensajes abrieron el debate sobre cuáles podrían ser las intenciones de la actual pareja de Benjamín Vicuña, especialmente en Los Ángeles de la Mañana.

Como las teorías de De Brito no quedaron ahí, intervino nada más y nada menos que Yanina Latorre, quien deslizó que cualquier gesto de María Eugenia respecto a la expareja de Vicuña implica una doble lectura, por el conflictivo origen de la relación. Ni lerdo ni perezoso, Ángel disparó: "Esto ¿qué genera? Que sigan comentando. ¿Vos pensás que ella quiere remediar lo público?".