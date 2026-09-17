Una cena en tres pasos escuchando música: dónde queda Humano, el restaurante que abrió en CABA

En la calle Bonpland 1712, en el barrio de Palermo, abrió Humano, un nuevo restaurante que renueva la propuesta gastronómica de CABA. Este espacio invita a hacer una pausa, soltar el celular y convertir la comida en un punto de encuentro donde las preguntas, la música y los recuerdos compartidos se integran al recorrido alrededor de la mesa.

{{{htmlAmp}}}

Propuesta musical, cena en tres pasos, platos y coctelería

Desde las 20 h, en el primer piso, con 42 cubiertos, mesas de madera y boxes con sillones de terciopelo y cortinas rojas que recuerdan palcos teatrales, se despliega una cena en tres pasos. La experiencia comienza con preguntas orientadoras y la consigna de escribir una canción asociada a un recuerdo. El equipo del salón la transforma en un pequeño disco para escuchar con auriculares en las comandas de las mesas. La música circula entre los comensales para disparar relatos personales, acompañada por un cuaderno de consignas que sugiere sabores según las respuestas.

La cocina reinterpreta platos reconocibles con combinaciones singulares. Entre las entradas sobresalen la tortilla de papas con salsa romesco y puerros quemados, la burrata en oliva con compota de cebollas y escalibada, y la ensalada de legumbres con puré de zanahorias y gírgolas a la plancha. Para el plato principal se destacan la tarta hojaldrada de echalotes, cherries y bechamel de ajos, la milanesa de bife de chorizo con pasta al pesto y huevo mollet, y la pesca blanca en manteca de alcaparras crocantes sobre crema de coliflor y cebollas moradas. En los postres destacan el sorbet de frutillas con curd de limas, chocolate blanco y praliné de cajú, y el cremoso de chocolate y pistachos con sopa de frutos rojos.

La barra suma clásicos y tragos innovadores: Humano (Bacardí blanco, shrub de manzana roja, jugo de lima, té rojo y sidra), Entreacto (whisky Johnnie Red, mango pimentado, jugo de naranja y soda) e Intimidad (ron Bacardí blanco, vermouth rosso dulce, reducción de hibiscus y miel, y jugo de pomelo).

Platillos variados en la cocina de Humano. (Crédito de foto: Humano)

La planta baja y la base del concepto

En la planta baja funciona el sector de cafetería y bar, ambientado como un living. Allí destacan opciones de confitería, platos como croque monsieur, croissant de hongos y queso brie, además del budín de yogur y limón con centro de ganache de frutos rojos, baño de chocolate blanco y almendras. De esta planta baja surge la propuesta central de Humano: crear un espacio pensado para compartir alrededor de la mesa.