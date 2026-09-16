Entradas para RAVE3000 en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Club Ciudad de Buenos Aires

RAVE3000 llegará a Argentina con un festival de 12 horas al aire libre para disfrutar de buena música de la mano de grandes artistas de hard techno, house, trance y pop. El evento será en el Club Ciudad de Buenos Aires y promete ser una noche inolvidable.
Cuándo es RAVE3000: la fecha confirmada del festival en Argentina
El RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre desde las 18 hs hasta las 6 de la mañana en el Club Ciudad de Buenos Aires. El festival contará con múltiples escenarios al aire libre donde reunirán importantes artistas de la escena internacional y nacional.
El evento se presenta como un lugar de fusión entre la música electrónica, la cultura alternativa y el espíritu del underground porteño. Bajo el lema "Hard times require furious dancing" ("tiempos difíciles requieren bailes frenéticos"), se trata de un espacio clave para la comunidad LGBT+ y la escena alternativa local.
En diciembre se podrá disfrutar de grandes exponentes del hard techno, entre los que se destacan, el esperado B2B entre Cristóbal Pesce y Cera Khin, la presencia de la francesa LESSSS, el talento residente de Kessler y la participación de diferentes referentes del under de Buenos Aires como Vértigo, Be Techno, Kaos y DURX.
Por otro lado, contará con pistas que cruzan géneros y disciplinas artísticas con figuras internacionales como Patrick Mason y Carlos Wellington junto al groove del vinilo, además de potentes artistas conceptuales y emergentes como Arca, Misslupe, Marttein y Little Boogie.
Cómo comprar las entradas para RAVE3000: cuánto salen
Las entradas estarán disponibles desde el próximo jueves 17 de septiembre en la página oficial de Passline. Las entradas son generales y tienen un valor de $70.000, aunque se pueden comprar packs con descuentos de tres tickets por $190.000 y cinco por $300.000. Los clientes de Banco Galia podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés y habrá 3 cuotas sin interés al pagar vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.