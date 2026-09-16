Entradas para RAVE3000 en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Club Ciudad de Buenos Aires

RAVE3000 llegará a Argentina con un festival de 12 horas al aire libre para disfrutar de buena música de la mano de grandes artistas de hard techno, house, trance y pop. El evento será en el Club Ciudad de Buenos Aires y promete ser una noche inolvidable.

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Cuándo es RAVE3000: la fecha confirmada del festival en Argentina

El RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre desde las 18 hs hasta las 6 de la mañana en el Club Ciudad de Buenos Aires. El festival contará con múltiples escenarios al aire libre donde reunirán importantes artistas de la escena internacional y nacional.

El evento se presenta como un lugar de fusión entre la música electrónica, la cultura alternativa y el espíritu del underground porteño. Bajo el lema "Hard times require furious dancing" ("tiempos difíciles requieren bailes frenéticos"), se trata de un espacio clave para la comunidad LGBT+ y la escena alternativa local.

El RAVE3000 será el 11 de diciembre en el Club Ciudad Buenos Aires

En diciembre se podrá disfrutar de grandes exponentes del hard techno, entre los que se destacan, el esperado B2B entre Cristóbal Pesce y Cera Khin, la presencia de la francesa LESSSS, el talento residente de Kessler y la participación de diferentes referentes del under de Buenos Aires como Vértigo, Be Techno, Kaos y DURX.

Por otro lado, contará con pistas que cruzan géneros y disciplinas artísticas con figuras internacionales como Patrick Mason y Carlos Wellington junto al groove del vinilo, además de potentes artistas conceptuales y emergentes como Arca, Misslupe, Marttein y Little Boogie.

Cómo comprar las entradas para RAVE3000: cuánto salen

Las entradas estarán disponibles desde el próximo jueves 17 de septiembre en la página oficial de Passline. Las entradas son generales y tienen un valor de $70.000, aunque se pueden comprar packs con descuentos de tres tickets por $190.000 y cinco por $300.000. Los clientes de Banco Galia podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés y habrá 3 cuotas sin interés al pagar vía Mercado Pago con cualquier tarjeta.