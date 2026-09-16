Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero: conciertos, milongas y un homenaje a una figura histórica del tango // Tangology.

Del 17 al 27 de septiembre, Buenos Aires y Rosario serán escenario de la cuarta edición del Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero, un encuentro que reúne conciertos, charlas, presentaciones audiovisuales, milongas y propuestas destinadas a poner en primer plano el presente y el futuro de uno de los instrumentos más ligados a la identidad musical argentina.

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Organizado por la Asociación Civil Fábrica Argentina de Tango, el festival nació con la intención de recuperar el protagonismo del bandoneón y mostrar que su historia no quedó detenida en las grandes orquestas del siglo pasado. Durante diez días, músicos consagrados y nuevas generaciones compartirán distintas propuestas en espacios de la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Rosario.

Daniel Ruggiero.

Esta cuarta edición tendrá además un homenaje especial a Víctor Lavallén, quien cumple 90 años y es una de las figuras fundamentales de la historia del tango. Bandoneonista, compositor, arreglador y director, Lavallén integró, entre otras formaciones, la orquesta de Osvaldo Pugliese. El sábado 26 de septiembre, su Orquesta Típica Víctor Lavallén se presentará junto a la Orquesta Típica Daniel Ruggiero en el CAFF.

“Estoy muy feliz de poder anunciar la cuarta edición de este festival con el que celebramos al instrumento que marca la historia argentina y mi historia familiar”, explicó Daniel Ruggiero. El músico destacó que su padre, su hermano y él mismo tienen al bandoneón como eje de sus trayectorias y señaló que el objetivo es mostrar “el pasado, el presente y el futuro del instrumento”.

Cómo será el Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero

La programación también busca poner en circulación nuevas experiencias alrededor del bandoneón. Entre las propuestas habrá encuentros con jóvenes intérpretes, proyectos que reúnen músicos de distintas generaciones, documentales y actividades vinculadas con la investigación y la enseñanza.

Uno de los ejemplos será Fueyeritos, el proyecto que funciona en Rosario como espacio de iniciación al instrumento para chicos y jóvenes de entre 8 y 24 años. La propuesta se presentará el domingo 20 de septiembre en la Casa del Tango de Rosario, con entrada libre.

En Buenos Aires, el martes 22, Pablo Jaurena presentará Fueyerías en la Universidad Nacional de las Artes. El proyecto reunió a más de 30 bandoneonistas de cinco países y tres continentes y propone recorrer distintas épocas, estilos y sonoridades del instrumento, combinando composiciones originales, arreglos y rescates históricos.

Fueyeritos.

La agenda continuará el miércoles 23 con la presentación del documental Rompelo Tano, dedicado a Osvaldo Ruggiero, y una exposición del investigador Jaime Granda sobre el trabajo de Ruggiero para la fila de bandoneones dentro de la orquesta típica.

También habrá espacio para las nuevas lecturas del tango. El sábado 19, Violentango y Milagros Caliva Trio compartirán escenario en el CAFF, mientras que el viernes 25 Flor de Lío Tango se presentará junto al cantor Nelson Ibarra en Naesqui.

El festival tendrá además actividades gratuitas en distintos puntos. El jueves 17, el Dúo Solera-Avalos abrirá la programación en el ciclo Los 100 años de Melos; el domingo 20 será el turno del Dúo Ruggiero/Lopez, con invitados especiales, y el jueves 24 el Quinteto Criollo González Caló se presentará junto al poeta y cantor Juan Serén en la EMPA.

Dúo Avalos Solera.

El cierre será el domingo 27 de septiembre con una milonga en la Asociación Correntina General San Martín. Desde las 19 habrá una selección de tango en vinilo a cargo de DJ Damián Sánchez y, a las 21, se presentará la Orquesta Típica Sentimental y Canyengue con un repertorio dedicado a las décadas de oro del género y un homenaje al bandoneón.

Para Adrián Ruggiero, uno de los impulsores del encuentro, el festival también funciona como una manera de mostrar que el instrumento continúa vivo y que existe una nueva generación que lo estudia, toca y defiende. “Este Festival promueve poner en foco al instrumento en todas sus formas y géneros”, sostuvo.

La propuesta se plantea así como un recorrido que une tradición, formación y nuevas búsquedas alrededor del bandoneón, con actividades en diferentes barrios y ciudades y una programación que busca acercar el instrumento tanto a quienes ya forman parte del mundo del tango como a nuevos públicos.