La Navidad llegará antes de la mano de Palladio Hotel Buenos Aires, en Recoleta, donde se combinará la gastronomía y narración para que el público disfrute de cenas especiales por las fiestas. Durante todo diciembre, el hotel ofrecerá distintas experiencias en Negresco Bistró, pensadas para compartir y celebrar junto a familiares y amigos.

{{{htmlAmp}}}

Un picnic navideño con historias en Recoleta

El próximo encuentro será el 12 de diciembre, denominado “Sabores con Historia”, y se realizará en formato de picnic navideño. La propuesta incluirá finger food y pastelería navideña, acompañados por la participación de una historiadora invitada.

La actividad propone una forma distinta de acercarse a las celebraciones de fin de año, con la comida y los relatos como protagonistas. El público podrá disfrutar de una historiadora invitada que compartirá relatos y anécdotas, mientras el público disfruta de una selección de bocados y pastelería de temporada. Además, habrá decoración festiva y un árbol de Navidad en la entrada principal.

Qué ofrecerá Negresco Bistró para Navidad y Año Nuevo

Para la noche de Navidad, Negresco Bistró prepara un menú por pasos, una mesa dulce con delicias de la temporada y vinos de Zuccardi Valle de Uco. La celebración incluirá música en vivo y la visita de Papá Noel.

Mientras que la propuesta para recibir el Año Nuevo será una cena buffet con mesa dulce y delicias navideñas, acompañada por una selección de vinos y espumante de Catena Zapata. También habrá un show de música en vivo.

Dónde es y cómo consultar por las actividades