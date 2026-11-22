La Navidad llega antes a la Ciudad de Buenos Aires con una feria navideña pensada para toda la familia. Se trata de un evento en los jardines de la Embajada Británica Recoleta donde se podrá disfrutar de una feria de artesanos, gastronomía típica del Reino Unido, juegos para los más chicos, la visita de Papa Noel y un cierre con villancicos en vivo.

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Feria navideña: qué actividades habrá en la Embajada Británica

La feria navideña será el viernes 28 de noviembre, de 11 a 19 hs, en los jardines de la Embajada Británica (Dr. Luis Agote 2412, Recoleta). Como el acceso a una sede diplomática tiene controles estrictos, la inscripción previa es obligatoria para todos los asistentes y estará disponible hasta el 24 de noviembre, incluido para los menores de edad.

Durante toda la jornada habrá diferentes actividades para toda la familia:

11 a 19 h, feria de artesanos: los jardines tendrán puestos con productos artesanales, una opción para adelantar los regalos de las fiestas.

los jardines tendrán puestos con productos artesanales, una opción para adelantar los regalos de las fiestas. 12.30 a 15 h, fish and chips: el clásico plato británico de pescado frito con papas estará a la venta. Quienes quieran asegurarse su porción pueden comprarla por anticipado.

el clásico plato británico de pescado frito con papas estará a la venta. Quienes quieran asegurarse su porción pueden comprarla por anticipado. Hasta las 18 h, bar y barbacoa: habrá un sector de comidas a la parrilla y bebidas, además de un rincón de té inglés con tortas.

habrá un sector de comidas a la parrilla y bebidas, además de un rincón de té inglés con tortas. 14 a 17 h, Kids' Corner: un espacio con juegos y animaciones pensado para los más chicos.

un espacio con juegos y animaciones pensado para los más chicos. 16 a 17 h, visita de Papa Noel: los más chicos podrán conocerlo y también a sus elfos.

los más chicos podrán conocerlo y también a sus elfos. 18.15 a 19 h, cierre con orquesta y villancicos: el grupo Santa Singers pondrá música navideña tradicional en vivo.

El evento está organizado por la Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica (ABCC). En caso de que llueva, el evento se pasará al sábado 12 de diciembre.

Cómo comprar las entradas para la feria navideña: quiénes pueden ir gratis

Las entradas para ingresar tienen un valor de $20.000, pero los menores de 15 años no pagan, aunque igualmente deben estar registrados. Los tickets se consiguen a través de la plataforma oficial de venta de la ABCC y el registro se completa con un formulario.

El plazo para anotarse vence el 24 de noviembre, sin excepciones. El cupo está sujeto a la inscripción previa y dependerá de la cantidad de asistentes, por lo que es clave inscribirse con tiempo.