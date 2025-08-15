Sale 23 mil dólares y es fácil de instalar: la nueva tendencia para tener una casa propia.

Tener una casa propia en Argentina parece una meta inalcanzable para la mayoría de la población. Sin embargo, ahora existe una nueva tendencia en casas a tan solo 23 mil dólares, un precio considerablemente menor al de las viviendas en el mercado inmobiliario. Estas casas se venden en todo el mundo a través de la plataforma Amazon y son muy fáciles de armar.

Se trata de una casa prefabricada portátil y plegable, con 3 habitaciones, 1 baño y una cocina totalmente equipados. La marca que la vende es COZYDEN y su material es de cloruro de polivinilo, con un estilo moderno, materiales resistentes y un diseño pensado para la comodidad familiar. Esta casa expandible mide 12,19 metros de largo x 6,09 metros de ancho x 2,53 metros de alto, que equivaldría a 74 m² de superficie cubierta.

Casa propia prefabricada de Amazon.

Cuenta con 3 dormitorios, una sala de estar, una cocina totalmente equipada y un baño dividido en área seca y mojada, ideal para mantener la higiene y el orden en la vida diaria. En la cocina, con gabinetes en forma de “L”, se incluyen electrodomésticos básicos, bacha de cocina, espejo, calentador de agua e instalaciones de plomería y electricidad prefabricadas bajo estándar estadounidense.

La estructura está construida con un robusto marco de acero cuadrado, lo que garantiza estabilidad y seguridad. Además, posee clasificación contra fuegos de Clase A, resistencia a vientos de hasta nivel 11 y capacidad de soportar sismos de hasta nivel 9. Incluso incorpora un sistema de prevención para la acumulación de nieve, pensado para climas fríos.

En su exterior, combina acero galvanizado con acabado símil madera oscura y suelos interiores de PVC en tono claro, logrando una estética rústica pero elegante. El diseño contempla 10 ventanas amplias, una ventana más pequeña en el baño y una puerta principal de vidrio, lo que asegura abundante luz natural. Es ideal si buscás un hogar accesible, duradero y listo para habitar en poco tiempo.

Cosas a tener en cuenta antes de comprar esta casa prefabricada de Amazon si vivís en Argentina

1. Instalación eléctrica

Esta casa prefabricada está preparada para 110 V / 60 Hz, estándar de Estados Unidos, mientras que en Argentina usamos 220 V / 50 Hz. Por lo tanto, si la comprás tendrías que cambiar el cableado y los tomacorrientes, o bien instalar transformadores, y chequear la compatibilidad con los electrodomésticos.

2. Instalación de plomería

Esta casa puede traer conexiones y roscas con medidas y estándares de Estados Unidos, que son en pulgadas, y son diferentes a los métricos que usamos en Argentina. Para chequear todo esto, necesitás consultar con un plomero.

3. Aduana, impuestos y transporte

Antes de comprarla, chequeá con el vendedor cuál es el costo de envío y si tenés que pagar algo en la aduana. Además, tené en cuenta que puede tardar en llegar.

4. Instalación

Si bien es fácil de armar, plegable y transportable, seguramente necesites mano de obra especializada para instalarla y hacer todas las conexiones necesarias.