La diputada boanerense Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali, están siendo investigados por la Justicia a raíz de un accidente vial en el que se sospecha que atropellaron a dos personas, luego de que Píparo denunciara ser asaltada. En medio de sus explicaciones a los medios de comunicación, la periodista macrista Silvia Fernández Barrio hizo un polémico relato en vivo por la pantalla de A24 sobre la vez que sufrió un robo e intentó atropellar a un delincuente con su vehículo.

La diputada bonaerense del PRO hablaba con Fernández Barrio, Débora Plager y Liliana Franco sobre la situación por la que está siendo investigada junto a su marido, ocurrida en la madrugada del 1 de enero de 2021. A la pareja se los acusa de haber chocado y arrastrado 300 metros a dos pasajeros de una moto para luego darse a la fuga y dejarlos sin asistencia médica.

La trabajadora social se defendió y pidió que se deje de hacer un show político con su caso, y explicó que ella había avisado al 911 que “iba a ir detrás de los que le robaron. A una víctima le piden una renuncia, y ni siquiera estoy imputada de nada, porque en todo caso lo estará mi marido, pero tampoco".

Fernández Barrio tomó la palabra y contó una impactante experiencia. “Yo ayer vi las redes y me quedé helada, porque la política tiene que tener un límite, definitivamente, con el escrache. Todos nos hemos solidarizado con cada una de las personas que se escrachó”, comenzó la periodista, en relación al repudio que recibió Píparo al conocerse su caso.

“Acá estamos viendo a una víctima de un asalto, cuando en realidad cualquiera de nosotros, como ahora te voy a contar, que me pasó a mi una vez. Hice exactamente lo mismo que hiciste vos: alguien que me había robado, rompiéndome la ventanilla del auto y me sacó la cartera, le tiré el auto encima para matarlo”, declaró la conductora.

Rápidamente, Silvia se corrigió y siguió con su anécdota. “Le tiré encima el auto, no para matarlo. Le tiré el auto encima y lo podría haber matado. Decí que choqué un auto que estaba ahí estacionado, pero se le cayó la cartera. Pisé el acelerador, fue lo que me salió. Así que estas reacciones que uno tiene...”, les dijo la presentadora de televisión a Píparo, Plager y Franco.

“Me parece una locura esto de plantear que siempre en la Argentina la que tenga que explicar es la víctima”, concluyó Silvia Fernández Barrio, para que luego la diputada macrista continúe con su defensa, asegurando que si hubiese querido hacer “justicia por mano propia”, no hubiese llamado a la policía ni tampoco se habría interesado por la salud de las personas que golpeó con su vehículo.