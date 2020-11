Carlos Carrascosa es uno de los protagonistas principales de la causa de la que el país habla desde 2002: la extraña muerte de María Marta García Belsunce, que fue asesinada de cinco balazos en el country Carmel, ubicado en Pilar, Provincia de Buenos Aires. Para la curiosidad de mucha gente, y luego de que se conociera la serie del caso en Netflix, el hombre de 75 años reveló en los últimos días que ha tenido encuentros virtuales con Mauricio Macri, ex presidente de la Nación y líder de Juntos por el Cambio.

El ex agente de la Bolsa, quien se graduó en la Marina Mercante, fue acusado de haber matado a su esposa hace más de 18 años. Por aquella causa, estuvo preso siete años y en diciembre de 2016 fue liberado por la Justicia. Hoy, gracias a la producción de la mencionada plataforma de streaming, logró brindar su versión de los hechos, detalle que divide opiniones entre la sociedad.

¿Cómo fue que logró dialogar con Macri por Internet? Según contó en una entrevista que le concedió al diario Perfil, Carrascosa es fanático de Bridge, videojuego virtual de naipes. El mismo consta de cuatro jugadores formando parejas, en el que cada ronda uno de los equipos debe ganar como mínimo un número de bazas previamente acordado en una subasta.

"Me invitaron a una mesa virtual y estaba Macri. Vos no ves las caras, pero yo conozco su nick"

"Me invitaron a una mesa virtual y estaba Macri. Vos no ves las caras, pero yo conozco su nick. No es un crack, se defiende. Me ganó aquella partida porque jugaba en pareja con uno de los mejores sino le ganaba", sostuvo el hombre que fue señalado de haber asesinado a García Belsunce. Según contó, cuando tiene la oportunidad de dedicarle unos minutos al ocio, juega en su departamento de Luján, Provincia de Buenos Aires.

Cómo está la causa del caso de María Marta García Belsunce:

Carlos Carrascosa se encuentra libre; mientras que la Justicia ha puesto el foco de la causa en Nicolás Pachelo, ex vecino de la casa en la que vivían el ex agente de la Bolsa y María Marta. El juicio ha quedado pendiente debido a la pandemia por coronavirus, por lo que habrá que esperar un poco más para que se decida el futuro del caso que tanto ha atormentado a la sociedad argentina durante casi dos décadas.