Carina Zampini dio positivo de coronavirus

Carina Zampini tiene coronavirus. La noticia fue confirmada por la propia actriz, quien contó antes que nadie el resultado de su hisopado a través de su cuenta personal de Twitter.

La conductora de El Gran Premio de la Cocina decidió hacerse un test luego de que su compañero de programa, Juan Marconi, diera positivo de COVID-19. Zampini había sido invitada al programa Los Ángeles de la Mañana, pero al enterarse que Marconi tenía coronavirus decidió aislarse de manera preventiva.

Inmediatamente, la actriz se hizo el hisopado y hoy reveló el resultado. "Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento", contó Zampini y le agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le brindaron durante la espera del resultado. "Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras ! Les dejo mimos al alma y mi sonrisa.. siempre!", finalizó diciendo la conductora.

Desde El Trece todavía no notificaron qué sucederá con el programa que conduce Zampini, pero según informó Ángel de Brito "el lunes se verá la final de #EGPC que esta grabada, luego tomarían unos días de descanso para retomar las grabaciones cuando termine el aislamiento, y arrancar una nueva temporada".

Cómo se contagio Juan Marconi

Juan Marconi decidió hacerse un hisopado luego de haberse juntado con diez amigos en un asado al aire libre. El integrante de El Gran Premio de la Cocina contó este lunes: "No tengo nada de síntomas hasta el momento. Cuando te dan el positivo empezas a carburar la cabeza. El martes estuve con amigos al aire libre y el miércoles ya uno dijo que se sentía mal y fueron cayendo de a uno".

"Enseguida le avisé a la productora y no fui más a grabar. El viernes decidí hisoparme y me dio negativo. Me quedé tranquilo pero al ver que seguían cayendo mis amigos, me hisopé ayer de vuelta y ahí dio positivo", señaló.

Marconi se justificó diciendo que estaban "al aire libre comiendo un asado", pese a que la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) comenzó recién el lunes 9 de noviembre. "Pero viste como es, en un momento te confundís de vaso o de cubierto. Me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse", afirmó el periodista.