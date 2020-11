Sorpresivo reemplazo de Nacha Guevara en el Cantando 2020

Nacha Guevara anunció que no estará presente los programas del lunes y martes del Cantando 2020. La cantante e integrante del jurado del certamen de canto de El Trece compartió la noticia con sus seguidores y generó una gran sorpresa.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram. Guevara explicó que no estará por dos días en el reality producido por Laflia y conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández porque tiene que hacerse estudios médicos que viene postergando desde principio de año.

"Les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo, y lo debo desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo, ayunas y cosas... entonces la producción, a la que le agradezco, me hizo el favor de decir 'no vengas lunes y martes'", detalló Guevara.

En el mismo video, la reconocida cantante contó que su reemplazante en el jurado será Flavio Mendoza, quien ya la acompañó tanto a ella como a Moria Casán, Oscar Mediavilla y Karina, la princesita en las galas del Súper Duelo.

Guevara se mostró feliz por la decisión de la producción y celebró que sea Flavio quien ocupe su lugar. "Me va a reemplazar Flavio, que me encanta. Y yo vuelvo el miércoles. Les quería contar eso para que sepan que no voy a estar lunes y martes. Buen fin de semana, chicos, palmeritas mías, los quiero muchísimo, y bueno, chau”, concluyó Nacha.