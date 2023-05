El Festival de Cannes concederá a Michael Douglas la Palma de Oro honorífica

El actor Michael Douglas engrosará este mes su larga lista de galardones cuando el Festival de Cannes le conceda una Palma de Oro honorífica.

Los organizadores del festival anunciaron el miércoles que rendirían homenaje al ganador de dos Oscar en la ceremonia de apertura del evento, el 16 de mayo, en reconocimiento a "su brillante carrera, así como su compromiso con el cine".

Douglas, de 78 años, es conocido por una amplia carrera que incluye películas como "The China Syndrome", "Basic Instinct", "Falling Down" y "Behind the Candelabra", todas ellas proyectadas en Cannes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Siempre es un soplo de aire fresco estar en Cannes, que desde hace mucho tiempo ofrece una plataforma maravillosa para creadores audaces, audacias artísticas y excelencia en la narración", dijo en un comunicado Douglas, también conocido por "Wall Street" y "Fatal Attraction".

"Desde mi primera vez aquí en 1979 con 'The China Syndrome' hasta mi estreno más reciente, 'Behind the Candelabra' en 2013, el festival siempre me ha recordado que la magia del cine no está sólo en lo que vemos en pantalla, sino en su capacidad para impactar a personas de todo el mundo", destacó.

Entre los anteriores galardonados se encuentran la fallecida directora de cine francesa Agnes Varda y la actriz Jodie Foster.

El festival de este año, su edición 76, se celebrará del 16 al 27 de mayo.

Con información de Reuters