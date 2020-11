En las últimas horas y a través del Decreto 883/2020 del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dio el visto bueno para el autocultivo controlado de cannabis medicinal. La medida generó, como era de esperarse, molestias a Eduardo Feinmann quien se expresó en Twitter y destacó que "solo para aceite, no para fumárselo". Pero en A24, durante el pase con Jonathan Viale, dejó una divertida situación que hizo reír a su colega y conductor.

"Veía en las redes sociales a mucho drogón muy contento... Deben haber creído que el presidente firmó droga libre en el país. Muchachos, no, momentito. Paren un poquito. Los drogones están chochos, piensan que van a poder plantar marihuana en sus casas y balcones", comenzó en relación al tema. Y además, el periodista agregó: "Esto es para cannabis medicinal, no para que te fumes la planta. No es para fumones y falopines, no funciona así".

Como era de esperarse, esto generó risas entre los que se encontraban en el estudio y Viale expresó: "Yo decía... Van 11 meses y decía 'no llegaban estos pases...", en algún momento íbamos a meter aborto y cannabis, pero no llegaban. Y llegó el momento". Mientras que Feinmann se defendió: "Pero, ¿por qué? Yo soy antidroga, viejo. Dentro de mis valores, dentro del planeta Feinmann, no hay drogas. A mí que no me vengan con que la marihuana no es droga o que es una plantita, que no hace nada... Mentira. Pero aparentemente tenemos un gobierno muy afecto a la droga, ¿no? Son como relajaditos".

De todas formas, más allá de los dichos del conductor, el periodista macrista buscó dejar en claro qué plantea este nuevo decreto: "En este caso, igual, es uso específico para tratamiento medico. No es que está permitido plantar y chau". Y Feinmann continuó con la misma idea: "No no, lo que te permite este decreto del presidente es que vos puedas tener tu plantita. El autocultivo. Pero hay que explicarle a los fumones... Maestro, ojo, no es para hacerte un charuto y fumártelo, tenés que hacer el aceitito para uso medicinal".

Entre risas, divertido, Viale expresó que "soñaba con este momento" y Eduardo se sumó a los chistes. "Las redes sociales me dicen: 'dejate de joder, fumate un finito y listo, relajate, fumate uno y dejate de hinchar las pelotas. Lo lamento pero no", sentenció sobre la situación.

Escuchá el cruce: