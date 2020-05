Antonio Gasalla está transitando por un delicado estado de salud. A sus 79 años, el actor y humorista pasa su aislamiento social y obligatorio recuperándose de problemas alimenticios que le trajeron aparejados inconvenientes vinculados a las vitaminas de su cuerpo. Y en contrapartida, recibió una dura frase en contra. La misma fue lanzada por Moria Casán, quien lo destrozó en Canal 9.

Consultada por su posible vuelta al Bailando por un sueño emitido por Canal 13, la diva aseguró que no tiene en mente regresar al jurado y se refirió de manera particular a las figuras que han estado junto a ella años atrás. "Los número uno en ese show se van al mazo y se convierten en el tres", aseguró, parafraseando el juego del Truco.

Allí fue cuando se refirió a Antonio Gasalla, para quien tuvo palabras realmente duras: "(Esas figuras) no resisten, como le pasó a Gasalla. Se tienen que ir porque no resisten ser segundos. El que tiene el ego mal puesto se lo tiene que guardar en un pañal. Es un show que asusta. Me parece una persona que quedó en el pasado".