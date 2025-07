¿Qué efectos produce el café cuando se consume de noche?

Por qué no tomar café por las noches.

Hay determinadas acciones que deben quedar reservadas para cierta parte del día y una de ellas es el consumo del café, por qué no se aconseja beberlo de noche. Una de las infusiones más populares entre los argentinos tiene un rango horario ideal con el fin de que sus efectos no generen problemas que alteren el buen funcionamiento del cuerpo y mucho menos su rendimiento en actividades labores.

Una de las primeras acciones que las personas hacen al levantarse después de una larga noche de sueño es preparar una taza de café que les permita arrancar con energía y concentración. La misma práctica se puede llevar a cabo durante la tarde para afrontar lo último de la jornada laboral de la mejor manera y así evitar la presencia de errores. Sin embargo, hay recomendaciones que señalan lo contrario.

"El cortisol es más que una hormona del estrés. Afecta la acumulación de grasa, la calidad del sueño y la capacidad de concentración. No tomes cafeína después de las 2 pm", expresan desde PropositoyVida, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Lo particular de este consejo es que se encuentra enfocado en el desarrollo de un hábito que puede llegar a generar ciertos problemas con la posibilidad de encontrar el sueño por las noches.

"El café contiene cafeína, un estimulante natural que bloquea la adenosina, una sustancia química del cerebro responsable de inducir el sueño. Este efecto provoca un aumento en el estado de alerta y energía, pero también puede interferir con los ritmos naturales del cuerpo, especialmente si se consume cerca de la hora de dormir", expresan desde Café Infiltrado en su web. El horario de las 14 es ideal porque para las 22 no habrá rastro de la bebida en el organismo, y mucho menos de sus efectos.

No obstante, se menciona que tomar un café de noche y de manera ocasional puede que no genere ningún tipo de problema en el organismo. Algo que podría estar vinculado a una actividad como el estudio de ciertos conocimientos antes de rendir un examen o en un contexto donde es necesario alcanzar cierta franja horaria con determinada lucidez.

¿Cuántas tazas de café se puede consumir por día?

Por otro lado, la cantidad de tazas de café consumidas en el día deben estar reguladas de gran manera y se hace una advertencia de que una no genera ningún tipo de problema. Se entiende que es uso moderado y que se suele vincular con la primera actividad que las personas suelen hacer por las mañanas cuando desayunan.

"Hasta 400 miligramos (mg) de cafeína al día parece ser seguro para la mayoría de los adultos sanos. Esa es aproximadamente la cantidad de cafeína en cuatro tazas de café, 10 latas de cola o dos bebidas energizantes", comentan desde Mayo Clinic. La cantidad señalada podría llegar a generar en el cuerpo los siguientes síntomas: dolor de cabeza, insomnio, nerviosismos, irritabilidad, taquicardia y temblores musculares. Es por ello que la mejor respuesta es beber dos infusiones por jornada y antes de las 14.