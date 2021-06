La alegría de Moria Casán tras la llegada del bebé de Belén Francese: "Mi ahijado adorado"

La poetisa se convirtió en mamá y "La One" en madrina de Vitto y lo celebraron a pura ternura en redes sociales.

Moria Casán celebró en sus redes sociales el nacimiento de Vitto, el primer hijo de Belén Francese con Fabián Lencinas con una tierna foto y un mensaje cargado de amor y bendiciones. La llegada del bebé la convirtió en madrina, rol que comparte junto con Marley, tal como lo anunció la flamante madre en abril de este año.

"Bienvenido Vitto al mundo, ¡mi ahijado adorado! Felicitaciones a sus papás y disfruten de la vida. Felices, plenos. Aguante el amor", escribió "La One" en su cuenta de Instagram con una foto de los piecitos del recién nacido durante la noche del 29 de junio. Tras varios años de amistad, Belén le propuso a Moria ser quien acompañe a su bebé con el corazón y, orgullosa, la vedette aceptó automáticamente.

"Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón”, explicó la poetisa en aquel momento.

Belen Francese se convirtió en mamá de Vitto

Belén Francese dio a luz a Vitto Doménico, su primer hijo con el empresario mendocino Fabián Lencinas en la maternidad Suizo Argentina y confirmó la feliz noticia a través de un tierno posteo en su cuenta de Instagram, en donde la siguen 900 mil usuarios. La mediática compartió una foto de los piecitos del bebé con la cinta identificatoria en la que figuran los apellidos de los flamantes padres. “Nació Vitto, derivado del latin ‘vita’, vida. Nuestra vida entera entregada a él”, escribió.

“Muertos del amor, del más increíble que sentí en mi vida ¡estamos modo limbo! Yo extasiada, no puedo dejar de contemplarlo. Después cuando me alivie les cuento todo (la experiencia más hermosa). Enamorada es poco”, agregó al tiempo que le dedicó algunos apodos muy tiernos que ya le puso a su primer hijo y reveló que el segundo nombre de Vitto es Doménico.