Si estabas pensando en pintarte las uñas para este Año Nuevo, conocer los significados energéticos detrás de cada color de esmalte es ideal si querés usar la energía a tu favor.
Según las personas que creen en cuestiones esotéricas, los colores llevan consigo una carga energética muy particular, y según lo que quieras manifestar para tu 2026, te conviene usar este color durante el festejo de Año Nuevo.
Ale Álvarez, creadora de contenido de moda, compartió cuáles son los significados de cada color y cuál te conviene usar de acuerdo a tus objetivos principales para este año entrante.
De qué color pintarte las uñas este Año Nuevo: el significado de cada uno
1. Dorado
Dinero, abundancia, éxito y prosperidad. Ideal si querés mejorar tu poder adquisitivo o crecer profesionalmente.
2. Rojo
Amor, pasión, energía y fuerza. Perfecta para activar la vida sentimental o aumentar la seguridad personal.
3. Rosa
Amor propio, romance suave y armonía emocional. Buen color para atraer relaciones sanas y ayudarte a subir tu autoestima.
4. Verde
Salud, equilibrio y crecimiento. Es perfecto si buscás aumentar tu bienestar físico.
5. Azul
Paz, calma, claridad mental y confianza. Es ideal si estás buscando un año mucho más tranquilo que el anterior.
6. Blanco
Buenos comienzos, paz interior y limpieza energética. Es perfecto para quienes buscan comenzar de cero en algo este año.
7. Violeta
Espiritualidad, intuición, sabiduría y transformación. Muy usado para el crecimiento personal y la conexión interior.
8. Negro
Aumenta tu poder personal, tu elegancia, tu presencia y tu seguridad. Ideal para sentirte fuerte poniendo límites y dejando atrás las cosas que ya no vas a soportar.
9. Naranja
Creatividad, alegría, motivación. Perfecto si querés enfrentar este nuevo año con mucha positividad y alegría, o tenés en mente nuevos proyectos.