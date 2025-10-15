La Anmat prohibió la comercialización de los productos de Mami Keto.

Una marca de productos keto deberá retirar de la comercialización de sus productos tras una prohibición de la ANMAT, con motivo de un incumplimiento del sello con los registros sanitarios requeridos. Se trata de Mami Keto, cuyos dueños deberán quitar del comercio una serie de artículos lácteos y dulces.

La medida de la ANMAT tiene que ver con que se comprobó que la empresa no tiene registros de establecimiento y de producto, lo que representa un riesgo para la salud de las personas que consuman sus productos. Esta regulación se dio por una inicial consulta de un consumidor a la INAL, quien aseguró tener dudas sobre la autenticidad del artículo.

“Yogur griego natural” en presentaciones de 170, 380 y 720 gramos, “Pepas keto” de 140 gramos, “Budín keto” de 400 gramos, “Alfajor keto” de 100 gramos, “Cookies keto” de 125 gramos y “Crackers keto” de 110 gramos son los productos de la marca Mami Keto que quedarán fuera de circulación por la mencionada infracción.

Los inspectores incautaron de forma inmediata todos esos productos porque no tenían el rótulo correspondiente. La Anmat explicó que, al no poder comprobar con certeza dónde fueron elaborados ni identificar el establecimiento responsable, dichos artículos no pueden producirse en ningún punto del país, ni ofrecerse a la venta ni distribuirse en todo el territorio nacional.

El pan de Mami Keto.

Qué dice la Disposición publicada en el Boletín Oficial

"Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los productos 'Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas, marca Mami Keto - alimento saludable', 'Yogur griego natural, marca Mami Keto', 'Pepas keto, marca Mami Keto', 'Budín keto, marca Mami Keto', 'Alfajor keto, marca Mami Keto', 'Cookies keto, marca Mami Keto', 'Crackers keto, marca Mami Keto'; en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos en el Considerando de la presente", reza el primer artículo de la disposición.