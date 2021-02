Tras la renuncia de Ginés González García por los trascendidos sobre los "vacunados VIP", comenzó a circular por las redes una lista falsa de famosos que habrían recibido la vacuna contra el coronavirus. El conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito negó haberse dado la vacuna Sputnik V y compartió su furia en Twitter.

“Por supuesto que NO ME VACUNÉ", afirmó DE Brito. "No crean cualquier estupidez que publican en redes”, lanzó, molesto por las fake news donde también mencionan a otras figuras del espectáculo y de la política, generando todavía más confusión y malestar de los atravesados en los últimos días.

“No me vacuné en ningún lado. Para que quede claro. ¡NOOO!”, insistió el conductor de LAM a continuación.

A las especulaciones elucubradas en distintos medios de comunicación sobre quiénes son los que fueron vacunados por fuera de la campaña oficial se sumaron las cadenas de WhatsApp, incluso luego de que la nueva ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, haya negado rotundamente el funcionamiento de un vacunatorio VIP y un stock de 3.000 vacunas para un grupo selecto.

Más descargos de famosos

Verónica Lozano también salió a desmentir en las redes su aparición en la lista de quienes accedieron a la vacuna VIP. "Hay una lista verga donde figuró como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné", afirmó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el actor Pablo Echarri expresó a través de su cuenta de Twitter: "Jamás solicité una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Luego, en otra publicación, adjuntó la lista en cuestión y lanzó: "Burda operación de algún/a habitante de este bendito país. Con solo verla identifico la jugada".

"Por supuesto que no me vacuné. Absolutamente falso", escribió el conductor Mariano Iúdica en un furioso posteo también a través de Twitter mientras que el periodista Diego Brancatelli citó a Iúdica y se sumó a la desmentida. "Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree", lamentó.