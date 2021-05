Jorge Rial renunció a TV Nostra: "Me pusieron una Ferrari y la choqué"

El conductor anunció este viernes que no será más parte del ciclo. Los detalles de su repentina salida.

Jorge Rial fue noticia luego de renunciar en vivo a TV Nostra. El conductor, que se alejó de Intrusos luego de 20 años, se lanzó a un nuevo ciclo el pasado 5 de abril pero, al parecer, los números no fueron como él esperaba. Cerca de las 22 hs, al finalizar el programa de este viernes, hizo el anuncio oficial durante su regreso al piso luego de estar cumpliendo el aislamiento obligatorio tras su viaje a Estados Unidos para vacunarse.

Con la presencia de sus panelistas Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, informó tras unos comerciales: "Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso".

El conductor remarcó que se trata de una decisión "absolutamente personal", tomada en las últimas horas. No buscó echar culpas sino que, al contrario, se mostró autocrítico por las preocupantes cifras del ciclo. "Ustedes saben que cuando decidí dejar Intrusos, una marca registrada que está funcionando bárbaro, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra. Fue una apuesta personal, creyendo que las circunstancias se daban para un programa más distendido y meterse un poco en la política. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad", manifestó.

Siguiendo con las mismas formas, súper crítico, Rial marcó: "Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Y hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal". Mientras que, tras contarles a sus compañeros durante la tarde, cerró: "Tendrá que revisar qué hice hasta ahora, pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores, me pusieron una Ferrari y la choqué".

El primer programa promedió los 5,5 puntos, generando una gran expectativa. Pero no logró mantener el rating y poco a poco, decayó. Tanto es así que en las últimas semanas llegó a medir 0,5 puntos. Para cerrar, halagó y agradeció a sus panelistas: "A Marina la conozco hace muchos años, fue la primera que convoqué, porque sé la calidad no solo de persona sino de profesional que es. Diego ni hablar, dio más de lo que yo esperaba. Brillante como colaborador. Yo lo miraba como el sentido común, y es mucho más que el sentido común, además de un gran tipo. Y Ángela también, yo vislumbraba y es también mucho más, creo que nace alguien muy importante para la televisión para debatir con altura y con conocimiento", sentenció.