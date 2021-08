El vergonzoso ataque de Campanella vs. Alberto Fernández: "Tiene que renunciar"

Campanella, militante ultramacrista, pasó un papelón en vivo y disparó contra el presidente Alberto Fernández. El lamentable accionar del cineasta en TN.

Juan José Campanella volvió a derrapar en una entrevista con TN (Todo Noticias) y hasta pidió la renuncia del presidente Alberto Fernández por la reunión en la Quinta de Olivos para festejar el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez en julio de 2020, que trascendió un año después por la famosa foto que se hizo viral en las redes sociales. "Es lo único que puede salvar en algo su dignidad", opinó.

El director de cine argentino de 62 años dijo en el programa Sólo una vuelta más, del canal ultraopositor, que "no hay pedido de disculpas posible, pase lo que pase tiene que renunciar". Y agregó: "Una persona con dignidad, no te hablo de alguien por ser funcionario sino en cualquier trabajo que te agarren en una así, tenés que decir ‘muchachos, discúlpenme, acá no hay nada que decir'".

Campanella insistió con su postura pesimista habitual, ya que dijo que en la Argentina actual "no hay salida posible". Y, con relación al presidente Alberto Fernández, señaló: "Ya nadie le cree nada, ni los suyos... Entonces, ¿cómo puede seguir siendo presidente de algo?".

"No sé qué convendrá políticamente, yo hablo de dignidad", se justificó desde Nueva York, Estados Unidos, ciudad en la que reside. "De alguna manera ya sabemos quién está manejando todo, así que sería como blanquear una situación que ya ocurre y que es absolutamente ridícula", completó Campanella en una clara referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque sin haberla mencionado.

Acerca del episodio conocido mediáticamente como Olivosgate, Campanella disparó más munición gruesa contra Alberto Fernández y el oficialismo en general: “Todavía al Presidente no se le cae la cara de vergüenza de lo que ha hecho. Primero trataron de decir que era una noticia fake (falsa), después que él había pasado por ahí, y el último clavo del cajón fue ofrecer dos sueldos para que esto quedara en la nada. Prácticamente fue coimear a la sociedad”.

“Hasta los mismos votantes del Frente de Todos han sentido este impacto, es una burla muy fuerte saber que un pariente o un querido tuyo murió solo, es un dolor fuerte”, completó sobre los fallecidos por el COVID-19 en la Argentina.