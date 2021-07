Campanella estalló contra Vidal y dejó una amenaza: "No me pidan a mí"

El cineasta lanzó un duro mensaje hacia la dirigencia de Juntos por el Cambio por no permitir que Bullrich sea precandidata.

El ánimo dentro de Juntos por el Cambio está caldeado a partir de la decisión que tomó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de no ser precandidata a diputada en estas elecciones legislativas y así evitar una posible interna con María Eugenia Vidal. El ala dura representada por el PRO criticó que se "premie" a los que "se callaron" en referencia a la ex gobernadora bonaerense y en ese sentido el cineasta y militante macrista Juan José Campanella les advirtió: "No me pidan a mí que de la cara, que sea fiscal, que vaya a marcha, que sea nada".

El enojo de Campanella es porque dentro de Juntos por el Cambio "ganó" el ala moderada que representa el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; y Vidal; y desde el ala dura ven con malos ojos que no se permitan las internas dentro de la coalición opositora y critican la actitud pasiva que tuvo durante los últimos dos años.

En una charla virtual con el diputado macrista Fernando Iglesias, Campanella reclamó: "Tienen que dar una prueba, por lo menos para los que apoyamos, de premios y castigos, y si la lista refleja un premio al que se calló y un castigo al que habló, el mensaje va a ser mortal para los votantes. A los sumo tienen que estar las dos".

Acto seguido, el cineasta lanzó una advertencia contundente sobre su pertenencia a Juntos por el Cambio: "Te digo la verdad, si se castiga a Fernando (Iglesias), a Waldo (Wolff), a Florencia (Arietto), se los trata de dejar afuera para premiar a la gente... no hago juicios porque quizás se necesita un año sabático, de vacaciones, encuesta, que se yo... si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mi que de la cara, que vaya a marchas, que sea fiscal, que sea nada".

Casi como un ultimátum a la dirigencia de Juntos por el Cambio, Campanella expresó su enojo ante la decisión de desplazar a Bullrich para que encabece una de las listas dentro de JxC en las PASO. Además, apuntó que "es tiene que ser una conducta que tiene que venir desde arriba y un mensaje a los votantes".

El fin último fin de semana, la presidenta del PRO publicó una carta en la cual renunciaba a la idea de ser precandidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Su decisión fue apoyada por el arco moderado y dialoguista de Juntos por el Cambio. Hasta el momento, Vidal no confirmó su candidatura aunque los comentarios de voceros y allegados a su armado, ya la posicionan.