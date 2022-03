Una diputada estalló contra Tetaz en el Congreso: “¿Me va a tocar después de este salame?”

Así se refirió Susana Landriscini al macrista Martín Tetaz durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se debatía el acuerdo con el FMI.

A la diputada por Río Negro del Frente de Todos Susana Landriscini se le escapó una opinión durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Finanzas de la Cámara baja. “¿Me va a tocar después de este salame?”, se la escuchó quejarse en el medio del murmullo cuando al diputado por el macrismo Martín Tetaz le tocó hacer uso de la palabra.

Durante el tratamiento en comisión del acuerdo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que envió la Casa Rosada a la Cámara de Diputados, se vivió un curioso momento cuando la legisladora oficialista olvidó que su micrófono estaba abierto. Cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció "tiene la palabra el diputado Martín Tetaz”, se escuchó protestar a Susana Landriscini.

“¿Tetaz?¿Me va a tocar después de este salame a mí?, expresó la legisladora. De todos modos, Tetaz no llegó a escucharla, pero el video de la escena se volvió viral en redes sociales.

Al hablar ante sus pares, el diputado de la UCR porteña había cuestionado "el programa" del Gobierno para cumplir con la deuda que el expresidente Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional. "Es malo y va a fracasar, pero es preferible que un default, y entonces, probablemente acompañe a ese programa financiero", reconoció el recién llegado a la política.

Inmediatamente después se oyó la frase al aire que hacía referencia a su persona y la que habló luego fue Landriscini, que defendió el acuerdo del oficialismo con el FMI.

Otro papelón de Martín Tetaz y su falta de experiencia legislativa

Recientemente, en el plenario de comisiones en Diputados en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso sobre los detalles del acuerdo con el FMI, Martín Tetaz volvió a protagonizar otro papelón cuando llevó 40 preguntas sobre el entendimiento con el organismo internacional pero se olvidó que se trataba de una comisión y no una charla personal.

En ese marco, Tetaz intentó increpar al ministro de Economía y le reclamó las faltas de respuestas: "No he logrado que me contestaras una bien", lanzó y le siguió reclamando respuestas respecto "un número sobre el porcentaje del aumento tarifario que piensa aplicar el Gobierno".

Ante la insistencia del neófito, Guzmán le respondió y lo dejo offside: "Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL", expresó en relación a la volatilidad del precio de dicho energético.