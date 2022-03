Acuerdo con el FMI: "Tener la mayor cantidad de votos a favor es lo más importante"

La funcionaria remarcó el primer país luego de Irlanda que pone en discusión el acuerdo y buscando un consenso es Argentina.

De cara al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Diputados donde el Gobierno nacional espera dar media sanción, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, destacó que la Argentina es el primer país luego de Irlanda que pone en discusión el acuerdo y buscando un consenso en el Parlamento.

Se espera la media sanción al acuerdo con el FMI entre esta noche y la madrugada del viernes con el voto de por lo menos 200 diputados, incluyendo una mayoría robusta de los interbloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. La contundencia de ese número, si se confirma, permitirá dejar atrás una traumática negociación y enviar el proyecto al Senado con un amplio respaldo que reduzca el margen de maniobra de cualquier intento por entorpecer ese trámite definitivo.

"Esto es inédito, solamente en el mundo, una vez Irlanda votó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el primer país luego de Irlanda que pone en discusión el acuerdo y buscando un consenso es Argentina", remarcó Cerruti en conferencia de prensa. La funcionaria sostuvo que "les parece que tener el mayor consenso posible y la mayor cantidad de votos a favor posibles es tal vez lo más importante que tengamos que conseguir en el Parlamento en este momento". "En democracia, conseguir un acuerdo y un consenso amplio es sin duda la mejor solución", agregó.

En este sentido, la portavoz de la Presidencia enfatizó que la iniciativa sobre el acuerdo con el FMI "es el mejor proyecto para alcanzar el consenso nacional y demostrarle al mundo que estamos todos comprometidos en encontrar una solución". "Hay amplio consenso y amplio apoyo", remarcó y aseveró que "el proyecto -como quedó en el dictamen aprobado anoche- establece que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da al Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos necesarios; es decir que contempla lo que necesitábamos".

"La forma en que fue redactado el artículo uno cumple ampliamente las expectativas que teníamos. Dicho esto, el Congreso es el Congreso y esto no se termina hasta que esté la votación aprobada en diputados y en el Senado. Esperemos que todo siga en el carril del consenso", volvió a apelar al acuerdo de todos los sectores.

En tanto, fue clara al afirmar que "construir mayorías no implica no respetar a quienes no forman parte de esos acuerdos" en referencia a los sectores que se oponen al acuerdo con el FMI, que será debatido esta tarde en sesión especial en la Cámara de Diputados. "Respetamos, afuera y adentro de nuestra coalición de gobierno, a quienes se han expresado de otra manera. El Frente de Todos es una coalición de gobierno donde se dan debates y nos mantenemos unidos más allá o más acá de la posición sobre un tema o una ley en particular", completó la vocera en rueda de prensa en Casa de Gobierno.