Los actores de videojuegos de Hollywood en huelga llegan a un acuerdo provisional con los estudios

Los actores de doblaje y captura de movimientos de los videojuegos de Hollywood y los estudios de videojuegos llegaron el lunes a un acuerdo provisional con nuevas condiciones para el contrato de medios interactivos, pendiente de revisión por la junta nacional del gremio de actores.

Un comunicado de prensa de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) detalló el acuerdo tras la huelga de casi un año centrada en las protecciones contra la inteligencia artificial (IA) y el aumento salarial.

SAG-AFTRA tiene acuerdos pendientes con Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc., y WB Games Inc. después de estar en huelga desde julio de 2024.

Tras el inicio de la huelga, el gremio presentó una denuncia por prácticas laborales injustas en 2024 y añadió a la empresa Formosa Interactive a la lista de estudios en paro.

Formosa presta servicios de locución para el popular juego online "League of Legends".

"La paciencia y la persistencia han dado como resultado un acuerdo que pone en marcha las barreras necesarias de protección de la IA que defienden el pan de los artistas en la era de la IA, junto con otros importantes avances", dijo el director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, en el comunicado de prensa.

El gremio dijo que hasta que se llegue a un acuerdo oficial, los actores de videojuegos seguirán en huelga contra estos estudios.

El paro de los actores de doblaje de videojuegos y de los intérpretes de captura de movimientos comenzó tras el fracaso de las negociaciones contractuales centradas en las protecciones de los trabajadores relacionadas con la IA, lo que provocó otro paro laboral en Hollywood tras la doble huelga de guionistas y actores en 2023.

La huelga trae consigo un llamamiento a mayores acciones Hollywood, ya que los trabajadores de la industria abogan por una ley que les proteja también de los riesgos de la inteligencia artificial.

La ley NO FAKES, un proyecto de ley bipartidista en el Congreso que ilegalizaría la réplica de la imagen y la voz de una persona sin su permiso, ha obtenido el apoyo del sindicato de intérpretes SAG-AFTRA, la Asociación Cinematográfica, la Academia de Grabación y Disney.

