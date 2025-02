¿Cómo se produce y en qué provincia de la Argentina se registra la “lluvia de arañas”?

Cómo se produce una lluvia de arañas.

Las elevadas temperaturas que se registraron en el comienzo de febrero provocaron que muchas personas rueguen por la llegada de lluvias, pero una provincia de la Argentina recibió algo inesperado porque fue azotada por un fenómeno similar que contó con la presencia de arañas. Si bien se trata de un hecho que causa impresión, es una práctica más que natural.

Lo primero a mencionar es que mucho de los comportamientos de los animales que se viralizan en las redes sociales son producto de la sorpresa que generan en las personas. Sin embargo, es normal que tengan determinadas actitudes porque están desarrollando su vida en entornos naturales, los cuales deben preservarse para que puedan reproducirse y mantener la especie.

"Esto es en el trayecto hacia el Dique de Sumampa, en Catamarca. La verdad que cuando llegamos, no nos dimos cuenta pero cuestión que cuando no íbamos estaban a pleno. Cada vez iban llegando al piso. No sé a qué se debe este fenómeno. Estaban en todos lados", expresó una mujer. En el video, se puede apreciar como muchas arañas flotaban en el aire y se iban desplazando en grupos.

La sensación de asombro es clara, debido a que se trata de un fenómeno que no se puede apreciar en desarrollos urbanos, debido a que muchos de los animales huyen ante la presencia de los seres humanos. Ya sea porque les tienen miedo por la diferencia de tamaño o prefieren evitar cualquier tipo de contacto. Entonces, en un ambiente natural es más común presenciar determinados comportamientos que son considerados atípicos.

¿Cómo se produce una lluvia de arañas?

Lo primero a señalar es que la especie en observación en la provincia de Catamarca tiene nombre y ese es Ñandutí (Parawixia bistriata). Suele vérsela bastante en Brasil, Paraguay y gran parte del norte de la Argentina. Se trata de un arácnido que para los especialistas de la fauna dispone de un comportamiento semi-social. Esto es producto de que se desplazan en manada.

El "vuelo arácnido", "lluvia de arañas o "babas de diablo" es un comportamiento que se desarrolla con el fin de migrar hacia nuevos lugares. Por lo general, se trata de especies jóvenes que salen en la búsqueda y conquista de territorios con el fin de extender la colonia. El desplazamiento se da por medio de hilos de seda, o telarañas, que son impulsadas por las ráfagas de viento. Un detalle a mencionar es que su mordida no representa peligros mortales para los seres humanos.