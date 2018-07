En los últimos meses, la unidad de Cambiemos parece resquebrajarse cada vez más. Un factor clave en esto es el lugar que hoy ocupa la Unión Cívica Radical dentro de la coalición, sobre todo luego de que la diputada Elisa Carrió asegurara que maneja al radicalismo “desde afuera”. En este sentido, el referente del partido, Ricardo Alfonsín, hizo duras críticas contra el Gobierno y amenazó con romper si la situación no cambia.

Consultado si estuvo a punto de irse del partido, confesó: “Sí, cuando no nos dejaron participar en las internas. No responsabilizo sólo al PRO, porque nadie le puso un revólver en la cabeza a nadie en la UCR. Eso que no vuelva a ocurrir, eh. Ninguno nos vamos a sentir obligados a cumplir con una decisión de esa naturaleza, que es antidemocrática. Viola el derecho a elegir y a ser elegido. Vamos a ver qué pasa”, advirtió.

“Nos ha atacado muchísimo y muy injustamente la doctora Carrió. No sé si querrá realmente a la Unión Cívica Radical. Yo más que estar preocupado por lo que dijo Carrió sobre la UCR de que ella lo maneja -que no lo cree nadie-, estoy preocupado por lo que la propia conducción de la UCR haya hecho con el partido”, sostuvo en una entrevista con Canal 22.

Si bien aseguró que Cambiemos no está roto, planteó que al ser una alianza “no existe una ideología” común dentro de ella, pero hay una fuerza predominante: “no gobierna Cambiemos ni la UCR, gobierna el PRO”.

Además, planteó que “el oficialismo tiene que abandonar esa actitud fundacional, de que viene a inaugurar una etapa nueva en la Argentina”. “Por favor, un poco más de humildad”, pidió, y alertó que “tiene que abandonar la mirada binaria según lo cual en lo viejo está todo lo malo”, en referencia al lugar del radicalismo en Cambiemos.

