Alberto Fernández: "No le pido a Massa que sea amigo de Cristina, sino que compitan en un espacio común"

El ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, se refirió al rearmado del peronismo y le sugirió al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que considera competir en una gran interna con la ex Presidenta: "No le pido a Massa que sea amigo de Cristina, sino que compitan dentro de la diferencia", y agregó: "Lo importante es competir en un espacio común".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Fernández opinó sobre los festejos por el 17 de octubre y destacó que "en todos los actos del Día de la Lealtad se habló de la unidad del peronismo".

Por último, el dirigente habló sobre las encuestas políticas de cara a las elecciones 2019: “Hay un escenario económico complejo que va a influir en lo electoral. Cambiemos nuclea el voto antiperonista”