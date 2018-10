SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una encuesta realizada en los primeros días de octubre reveló que si las elecciones presidenciales se realizaran ahora, la senadora Cristina Kirchner derrotaría a Mauricio Macri por ocho puntos. Preocupación en el Gobierno.

Según los datos relevados por la encuesta, la ex mandataria alcanzaría el 38% de los votos frente al 32% de Macri. Tercero quedaría Sergio Massa, con el 11% y detrás Nicolás del Caño, con el 4%. Además un 15% no definió su voto.

De acuerdo con la información revelada por la periodista ultramacrista Silvia Mercado en Infobae, los datos generan mucha preocupación en el Gobierno ya que empiezan a mostrar que Cristina está rompiendo su famoso techo de detractores. Es decir que argentinos que se oponían a votarla revén su postura por los errores del macrismo.

Otra estadística del estudio de la consultora TresPuntoZero que demuestra la debacle del macrismo se refleja en el 11% que acumula Massa. En relevamientos previos, quienes elegían al ex intendente de Tigre elegían como segunda opción a Macri en una relación de tres a uno con respecto a CFK. No obstante, la cuestión se revirtió y ahora es la ex presidenta quien ostenta esa ventaja.

Además la imagen positiva del Gobierno cayó tres puntos en relación al mes pasado y se ubicó en un 32,5%. Desde abril pasado, el número está en caída libre y el rechazo a la gestión alcanza el 65%.