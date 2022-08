¡Las maravillas ocultas de Santa Cruz!

Argentina es reconocida en todo el mundo tanto por la calidez y buen trato de sus habitantes como por sus atractivos, turísticos, naturales, históricos y culturales. Sin embargo, entre las 23 provincias y el distrito federal que se encuentran dentro del país, no todas tienen la misma publicidad que otras. En esta nota les mostraremos que, aunque los medios no las muestren tanto, algunas contienen maravillas que se deben conocer.

El turismo internacional, usualmente, se enfoca en visitar sitios clásicos que salen en miles de posts de redes sociales turísticos constantemente, como por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, Salta, Misiones y Ushuaia. Los argentinos, por otra parte, sabemos que hay joyitas ocultas por todos lados de nuestro país, incluso en provincias que no son lo suficientemente nombradas por la prensa y la publicidad de turismo.

En este caso hablaremos de la hermosa provincia de Santa Cruz, ubicada en el sur de Argentina, en la región conocida como la Patagonia. Esta provincia fue la última parte de las tierras argentinas en ser conquistada a través del genocidio de los nativos llamado “Campaña del Desierto”. Con el pasar de los años y la fundación de varias urbes, poco a poco fueron descubriéndose importantes hitos naturales e históricos en ella.

Santa Cruz: cuna de los pueblos originarios más australes

En lo que hoy se conoce como la provincia de Santa Cruz se asentaron los primeros pueblos hace aproximadamente 11.000 años, gracias a evidencias halladas por antropólogos y otros científicos expertos. Es decir, existen pruebas de que hubo personas viviendo aquí durante la Edad de Piedra, entre finales del paleolítico y comienzos del neolítico.

Una de las atracciones turísticas más fascinantes de la provincia de Santa Cruz en relación a esta parte de la historia, es la famosa “Cueva de las Manos”, la cual se encuentra al noroeste de la provincia, dentro de un cañón por donde cruza el Río Pinturas. Este sitio arqueológico es un manjar para los historiadores de la prehistoria, debido a su carga cultural e incluso artística que dejaron implantados los pueblos más antiguos de Sudamérica.

De hecho el río que está cercano a la Cueva de las Manos, no se llama “Pinturas” por nada. Dentro de esta cueva se encuentran las pinturas rupestres que dejaron imprentas los nativos de hace aproximadamente 9000 años, la mayoría de ellas son de sus manos, naturalmente. Esto la convierte en uno de los Patrimonios de la Humanidad por parte de la Unesco más antiguos de la historia humana y de los pueblos del sur de América.

La maravilla patagónica más imponente: el Glaciar Perito Moreno

Por otra parte, y ahora abocándonos al aspecto de la naturaleza en la provincia de Santa Cruz, tenemos al magnífico Glaciar Perito Moreno. Las imágenes de esta imponente obra de arte natural helada recorren por todos los países del mundo y se vuelve un sitio que se llena de visitantes, sobre todo, cuando hay sospechas de un posible desprendimiento de hielo. Se trata de una de las vistas más impactantes que alguien podría presenciar a lo largo de la vida.

Encontramos al Glaciar Perito Moreno dentro del gigante Parque Nacional “Los Glaciares”, el más grande de toda la Argentina. Este se halla a pocos kilómetros de la ciudad de Calafate. Si surfeamos por la web, veremos que usualmente la visita al glaciar es a pie y sobre la tierra, aunque hay otras dos maneras de vivir la experiencia de conocer a fondo al Perito Moreno.

Por pasarelas: como indicamos antes, el tipo de visita más común al Perito Moreno es a través de la tierra, mediante varias pasarelas que permiten ver varios puntos y ángulos (más de una docena) diferentes del glaciar. Este espacio es el ideal y más seguro para ver los desprendimientos de esta gran masa de hielo. Es también el paseo más económico. En catamarán o kayak: es un verdadero placer surcar las aguas del Lago Argentino, donde se encuentra el glaciar. Muchos turistas deciden hacer el recorrido sobre catamarán, que lleva a sus pasajeros muy cerca del glaciar pero no en sitios donde los desprendimientos pueden ocurrir, por razones obvias. Se trata de un paseo tranquilo, cómodo y donde se puede beber un café caliente frente a la enorme masa helada.

A su vez, es posible navegar a través de los témpanos de hielo del glaciar en kayaks. Se recomienda tener experiencia previa, aunque siempre los visitantes son acompañados por un experto. Lamentablemente, esta no es una posibilidad para los más pequeños, dado que solo los mayores de 12 años tienen permitido hacerlo.

Caminar sobre el glaciar: sí, tal y como se lee, ¡es posible hacer trekking sobre el glaciar Perito Moreno! Se trata de un recorrido que empieza con una breve caminata por el bosque hasta un punto de encuentro en donde se da una charla técnica, se hacen ciertas recomendaciones y se equipa con la ropa y herramientas necesarias a los caminantes.

El recorrido en específico no es demasiado exigente, aunque siempre es mejor tener una buena aptitud física, ya que existen algunas subidas que pueden ser medianamente difíciles. En cuanto a la seguridad, no hay nada que temer, el trekking sobre el Perito Moreno está más que planeado y siempre se da sobre zonas seguras donde los accidentes no son para nada usuales.

Algunos secretos de Santa Cruz

Recomendamos ciertos lugares que pocos conocen y que pueden ser muy atractivos para algunos futuros viajeros. En primer lugar tenemos a “Los Antiguos” donde pueden hacerse varios deportes y conocer más sobre la historia de la provincia.

En segunda instancia, nadie debería perderse Cabo Vírgenes, en el extremo sureste de Santa Cruz. Se trata de un área donde puede disfrutarse del bello y curioso pingüino de Magallanes durante los meses de septiembre hasta abril. Esto implica un clima ideal para ver el comportamiento de estos animalitos y verlos empollar sus huevos.

Pensemos nuestras vacaciones con esmero. ¡Hay mucho para conocer en este hermoso país!