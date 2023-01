La belleza natural de la Toscana: paisajes, arte y gastronomía

Cuando pensás en viajar a la región de Toscana, automáticamente se te vienen a la mente, películas románticas que transcurren en bellas colinas, paseos por los viñedos y motonetas recorriendo pueblos medievales de lo más pintorescos.

Y no te equivocás. Toscana es una de las regiones más bellas de Italia, es el sitio ideal para combinar turismo cultural, gastronómico, paisajes de ensueño y ciudades históricas.

Y, si además de todo esto, sos descendiente de italianos que emigraron a nuestro país desde esta región, podrás conocer los sitios donde nacieron y vivieron tus antepasados, lo que le otorga a tu viaje una razón más para maravillarte.

Varias compañías de turismo ofrecen paquetes de viajes a Italia desde Argentina. Armá tu mejor itinerario y visitá las maravillas históricas y culturales del país.

Gastronomía, cultura y bellezas naturales

¡Explorá la Toscana! Descubrí por qué es un lugar tan especial. Te dejamos una pequeña lista de los sitios que debes visitar en la región, para que tu viaje sea inolvidable.

Florencia

Conocida por su nombre en italiano, Firenze, es la capital de Toscana. Allí nació a mediados del siglo XV el movimiento artístico llamado Renacimiento, por lo que es considerada la cuna del arte y la arquitectura renacentista.

Es la ciudad más importante de la región y uno de los destinos turísticos más populares de Italia. Caminar por sus calles es como estar dentro de un libro de arte. Hay mucho que ver y hacer en Florencia, como visitar el famoso Museo del Uffizi y el Museo del Bargello, atravesar por el histórico puente de Ponte Vecchio y ver la impresionante Catedral de Santa María del Fiore.

Sin duda, Florencia es un museo a cielo abierto. Se respira arte en el aire, es un destino que te va a encantar.

San Gimignano

Esta pequeña ciudad es uno de los sitios que no debes pasar por alto. Sus imponentes torres medievales se levantan por encima de las calles estrechas y empedradas de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Su impresionante arquitectura crea una atmósfera inigualable que te hará sentir que has viajado al pasado, justo a la Edad Media.

San Gimignano, también se destaca por el sabor de su vino blanco, el Vernaccia, y por su deliciosa gastronomía. Te recomendamos que te reserves un tiempo para degustar el pan de higos y el queso pecorino.

El Valle del Chianti

Ubicada en el corazón de Toscana, las colinas del Chianti son conocidas por sus vinos, paisajes hermosos y pequeños pueblos encantadores.

Algunos de los mejores lugares para visitar en la región, son los viñedos del valle. Famosos en el mundo, ofrecen una gran oportunidad para degustar los vinos locales y aprender sobre la actividad vinícola.

Aprovechá para hacer un recorrido por sus bellos pueblos como Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Panzano, Greve in Chianti y Gaiole in Chianti. No dejes de visitar el Castello di Broglio, un castillo de la época medieval, desde donde podrás disfrutar de las mejores vistas del valle y de su renombrada bodega.

Pisa

Conocida principalmente por la famosa Torre de Pisa, es una ciudad llena de historia y arte. También es un buen lugar para probar la deliciosa comida toscana, como el pollo al chianti y la sopa de pescado.

Val D´Orcia

El Valle del Orcia, es una región con una vista deslumbrante. Rodeado de colinas, y valles de viñedos y olivos.

La belleza de sus paisajes ha sido plasmada infinidad de veces en las obras de los diferentes artistas renacentistas.

Recorriendo el valle podrás visitar diferentes pueblos encantadores, como Radicofani, Pienza, Montalcino y Montepulciano.

Lucca

Esta pequeña ciudad es conocida por sus murallas medievales y por su impresionante catedral de San Martino.

Lucca también es un buen lugar para probar la gastronomía toscana, como el famoso plato de pappardelle al cinghiale (tagliatelle con salsa de jabalí).

Un viaje imperdible

En resumen, Toscana tiene todo para ser el viaje más encantador, ya sea que lo realices solo, con amigos, en familia, o con tu pareja. Sus impresionantes monumentos históricos, paisajes pintorescos y deliciosa culinaria, serán la combinación perfecta para una aventura inolvidable.

Recordá reservar con anticipación tus viajes a Italia desde Argentina con una agencia de turismo experimentada, para que toda la experiencia sea un verdadero éxito.