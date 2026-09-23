El nuevo encuentro gastronómico de CABA que combina pescados, mariscos y brasas

La gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires suma una propuesta que cruza dos universos: los productos del mar y la cocina al fuego. Se trata de Fuego Compartido, el ciclo que reúne a diferentes cocinas alrededor de las brasas. La próxima edición tendrá como protagonistas a Caseros Restaurant y República del Fuego, que se unen para crear una experiencia especial en Recoleta.

{{{htmlAmp}}}

El chef Santiago Leone, de Caseros Restaurant, intervendrá la cocina de República del Fuego con un menú diseñado especialmente para la ocasión. La propuesta recorre pescados, mariscos, vegetales y pasta fresca, con diferentes técnicas de cocción.

Mar, fuego y cocina de autor: qué propone

La particularidad de esta experiencia está en llevar productos del mar a un escenario tradicionalmente asociado con la parrilla, la carne y el asado.

El menú utiliza las brasas como uno de sus principales hilos conductores y propone diferentes preparaciones con pescados y mariscos. El recorrido también incorpora vegetales y pasta fresca, para construir una cena de ocho pasos con distintas texturas y técnicas.

La cena incluye además un maridaje de Escorihuela Gascón, que acompaña las distintas etapas de la propuesta.

Qué se come: el menú de ocho pasos

La experiencia comienza con un tartar de remolachas con queso mascarpone y truchón ahumado, terminado con aceite de oliva Oliovita.

Luego llega un tiradito de pescado, seguido por langostino asado con humita. El cuarto paso es un fumet acompañado por pescado frito.

El recorrido continúa con tagliatelle nero di mare, una pasta fresca con salsa de frutos de mar.

El producto del mar vuelve directamente a las brasas con un truchón a la parrilla y vegetales de estación. El menú se completa con postre y café Nespresso.

El restaurante de Recoleta reconocido por Michelin

El encuentro se realizará en República del Fuego, restaurante ubicado en Juncal 2684, Recoleta, cuya identidad está construida alrededor de las brasas, el producto y las distintas expresiones de la cocina al fuego.

El establecimiento fue distinguido durante dos años consecutivos con el Bib Gourmand de la Guía Michelin y este año volvió a formar parte de la selección de la reconocida guía gastronómica.

En ese escenario se desarrolla Fuego Compartido, un ciclo que invita a chefs y restaurantes a intervenir la cocina del establecimiento para generar encuentros entre distintas identidades, técnicas y productos.

En esta edición, el punto de encuentro será entre la cocina de Caseros y la propuesta de República del Fuego, con el mar y las brasas como protagonistas.

Cuándo es, cuánto cuesta y dónde queda

La nueva edición de Fuego Compartido será el lunes 28 de septiembre en República del Fuego, Juncal 2684, Recoleta, CABA.

Habrá tres turnos: 19, 20 y 22 horas. El valor de la experiencia es de $100.000 por persona e incluye el menú de ocho pasos y el maridaje de Escorihuela Gascón.

Los cupos son limitados y las reservas se realizan por mensaje directo a República del Fuego.