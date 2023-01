Ministro Lammens volvió a defender en Fitur la continuidad de Aerolíneas Argentinas

(Por Alejandro San Martín) El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, volvió a defender hoy la continuidad de Aerolíneas Argentinas, manifestando que, a la línea de bandera hay que medirla "por lo que impacta" en las economías regionales y por lo que aporta "con el turismo receptivo" y lo que "le devuelve impositivamente" al Estado.

Lammens hizo estas declaraciones durante la presentación de más frecuencias de Aerolíneas Argentinas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se desarrolla en Madrid, ante los rumores de posible cierre o privatización, que se despliegan desde distintos sectores de la oposición, en caso de que lleguen a ganar las próximas elecciones presidenciales.

"Plantear las cosas de esa manera es no entender cómo se desarrolla y como debe crecer Argentina, y decir eso es tener una visión muy unitaria, porteñocéntrica y de poca visión federal", dijo el funcionario, quien realizó la presentación junto a Carlos Figueroa, director de Comunicaciones de la empresa nacional.

"Yo estaba planteando recién que tenemos que defendernos de una manera menos romántica porque muchos de los argentinos le tenemos mucho cariño a Aerolíneas, sabemos lo que representa, sabemos que cumple un rol social, pero (desde la oposición) plantean el tema desde otro lado", señaló Lammens.

Y remarcó: "También desde ese otro lado se puede responder con lo que impacta y lo que significa financieramente Aerolíneas. Por ejemplo, por lo que aporta impositivamente y le devuelve al Estado".

"Yo preguntaría -dijo- qué piensan en el interior del país de que Aerolíneas deje de existir, en Río Hondo, en Ushuaia, en Córdoba. Desde el lado romántico todos estamos de acuerdo, lo importante que es tener a Aerolíneas Argentinas, pero está claro que la compañía puede ser eficiente".

Agregó que "en el balance de Aerolíneas hay que poner cuantos turistas trae, cuanto aportan, cuánto se perdería si dejan de venir. Necesitamos asientos para que vengan los turistas, no hay magia. Se pueden hacer los mejores acuerdos, los mejores programas, pero si los turistas no pueden venir, no hay manera de que eso funcione. Hoy Aerolíneas representa el 25% en el mercado del turismo receptivo".

Aerolíneas Argentinas anunció hoy en Fitur que incrementará desde el mes de abril sus frecuencias a Madrid y Roma.

En el caso de los vuelos a la capital española, a partir de julio contará con 9 frecuencias. En tanto que, desde julio, se sumarán otras 3 frecuencias totalizando así 12 vuelos por semana, operando un doble vuelo diario con excepción de miércoles y domingo".

"Las frecuencias a Roma - dijo Figueroa- pasarán desde abril de 3 a 4 semanales y sumará otra en julio, con lo cual serán 5 las frecuencias semanales, partiendo desde Ezeiza los martes, jueves, viernes, sábado y domingo con regreso desde Fiumicino al día siguiente".

Afirmó que "el objetivo trazado es continuar potenciando la conectividad del país poniendo el

Aerolíneas Argentinas cerró 2022 con 11.670.000 pasajeros transportados y apunta durante 2023 a superar el récord de 13 millones de pasajeros y actualmente opera 38 destinos domésticos, 48 rutas interprovinciales y 21 destinos internacionales.

Figueroa indicó que durante el 2022 se sumaron "dos destinos más que en la prepandemia, uno es Puerto Madryn y el otro Santa Rosa del Conlara y con las 48 rutas que no pasan por Buenos Aires, estamos generando una conectividad federal muy atractiva para los argentinos y también para los que vienen del exterior".

Definió como "Producto emblema" al "Corredor Patagonia Fantástica", que conecta Buenos Aires, con Puerto Madryn. El Calafate y Ushuaia, "una oferta única en el mundo, ya que permite estar en el lugar de visualización de ballenas, los Glaciares y la ciudad más austral del mundo", sostuvo Figueroa.

Apuntó que "el destino a Brasil sigue creciendo, hoy tenemos dos destinos más propios, dos más que los había previo a la pandemia. Seguimos recuperando corredores y otra decisión muy importante es que hemos programado vuelos de cabotaje a destinos como Bariloche, El Calafate y Ushuaia, con los aviones de fuselaje ancho, los A330, mientras esperamos la recuperación total de los vuelos internacionales".

"Contamos - dijo- con dos destinos internacionales más que antes de la pandemia, La Habana y Brasilia, y continuamos con los dos de Europa a Roma y Madrid, los dos de Estados Unidos a Miami y Nueva York y los dos del Caribe, Cancún y La Habana".

Insistió en que "Aerolíneas para el 2023 vuelve a hacer una apuesta muy agresiva en el mercado brasilero, conectando en forma directa a San Pablo con los destinos de nieve. San Martín de los Andes, Bariloche, Ushuaia, un vuelo que hace Córdoba-El Calafate, con una conexión muy ágil, seguimos con Salta-Tucumán, que está todo el año, con una apuesta muy importante en el tráfico brasilero y ahora sumamos Mendoza con San Pablo, que se suma al que está operando actualmente entre Río de Janeiro y Mendoza".

Y afirmó que "todos los destinos de nieve en esta temporada de invierno, van a tener su conexión con Brasil".

A modo de balance, Figueroa puntualizó que "en febrero vamos a anunciar el acuerdo de productividad que hemos alcanzado con los gremios. Hemos fusionado a las compañías y ganado en productividad, hemos desarrollado el negocio de carga, con la llegada de dos aviones específicamente preparados para eso, son dos Boeing 737-800".

"Todo eso en un marco en el cual Aerolíneas fue impactada por factores exógenos a la compañía, con gran parte de nuestros ingresos en pesos y consumos en dólares. No obstante, estamos en el camino correcto, avanzando en buen sentido y esperamos llegar al final de la gestión con el menor déficit posible".

Con información de Télam