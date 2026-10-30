Celebra la Fiesta del Omelette Gigante: el pueblo ideal para una escapada de fin de semana

Entre los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada de fin de semana se encuentra Pigüé, el pueblo que celebra la Fiesta del Omelette Gigante con entrada libre y gratuita. Se trata de la excusa ideal para desconectar de la ciudad y descansar en un sitio tranquilo.

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Así será la Fiesta del Omelette Gigante 2026

La Fiesta del Omelette Gigante se realizará el domingo 6 de diciembre en Pigüé, provincia de Buenos Aires. La preparación requiere una logística fuera de lo común: se utilizan alrededor de 15.000 huevos, cientos de kilos de jamón y una sartén de cuatro metros de diámetro. A eso se suman cebolla de verdeo, perejil y ciboulette, que se cocinan en conjunto hasta dar forma al omelette. Una vez listo, se comparte entre los vecinos y visitantes.

Celebra la Fiesta del Omelette Gigante: el pueblo ideal para una escapada de fin de semana

Mientras se prepara el omelette gigante, el público podrá disfrutar de espectáculos y las actividades culturales: habrá un desfile de banderas, estandartes y pancartas de los países donde la Cofradía del Omelette de Pigue tiene sede. También desfilan los cofrades, que visten su indumentaria tradicional: saco blanco, pantalón y zapatos negros y gorro de cocinero.

Además, la jornada contará con una gran exposición rural y comercial y un cierre musical con artistas, todavía los músicos no fueron confirmados.

La historia detrás de la Fiesta del Omelette Gigante: cómo comenzó la tradición

La fiesta se realiza cada primer domingo de diciembre, en coincidencia con los festejos por el aniversario de la ciudad. Su origen se remonta a 1999, cuando se cocinaron 5.000 huevos en la primera edición. Desde entonces, la cantidad fue creciendo año tras año hasta llegar a las cifras actuales.

El evento está ligado a los orígenes de Pigüé y al legado de los inmigrantes franceses que llegaron a la zona a fines del siglo XIX. En 1883, el francés Clément Cabanettes impulsó la creación de una colonia formada por unas 40 familias provenientes de Occitania, en el sur de Francia. Con el paso de las décadas, esa herencia cultural se mantuvo viva y encontró en esta fiesta una de sus expresiones más representativas.