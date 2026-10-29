Tiene 357 habitantes, arroyos y piletas naturales: el pueblo cordobés ideal para una escapada

Llegar hasta Tala Cañada requiere atravesar el oeste cordobés por rutas provinciales y recorrer unos 120 kilómetros desde la ciudad de Córdoba.

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El acceso más directo es por la Ruta Provincial 28, aunque también se puede llegar tomando la Ruta Provincial 34, empalmar con la Ruta Provincial 15 rumbo a Pocho y continuar luego por la 28 hasta la comuna.

Ubicada en el departamento Pocho, dentro del Valle de Traslasierra, la localidad reúne apenas 357 habitantes y conserva un ritmo alejado de los circuitos turísticos más masivos.

El agua como eje del paisaje

Dos arroyos atraviesan la zona: Tala Cañada y Las Chacras. Sus aguas transparentes y el entorno serrano forman el principal atractivo del lugar, donde además aparece una cascada pintoresca que invita a pasar el día al aire libre.

Las piletas naturales y los pozones que se forman en los cursos de agua son una opción para refrescarse durante el verano y disfrutar del paisaje sin infraestructura urbana.

Aromas y vegetación autóctona

Entre los espinillos crecen hierbas aromáticas como la peperina, el tomillo y el poleo, cuyos aromas acompañan los recorridos por los alrededores. La vegetación autóctona no es solo un marco paisajístico: forma parte de la identidad del lugar y de las caminatas que se pueden hacer por la zona. El entorno serrano, con caminos rodeados de monte, refuerza la propuesta de descanso y contacto con la naturaleza.

Qué hacer durante la estadía

Además de descansar junto al río, hay alternativas para quienes prefieren mantenerse en movimiento. Desde Tala Cañada se pueden realizar caminatas hacia parajes cercanos como Las Sierritas, Río Hondo, Sagrada Familia y El Manantial.

Los paseos en bicicleta y a caballo también forman parte de las actividades características de la zona, y permiten recorrer el paisaje serrano con otra perspectiva.

Dónde alojarse

Para quienes quieran pasar más de un día, la oferta de alojamiento incluye opciones de camping. Es recomendable consultar con anticipación la disponibilidad, los servicios y las condiciones de acceso, en especial durante la temporada de verano.

La combinación de pocos habitantes, cursos de agua y senderos convierte a Tala Cañada en una escapada posible para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital provincial.