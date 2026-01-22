Qué planea YouTube para el 2026: las 4 prioridades según su CEO

El objetivo general es que YouTube siga siendo el lugar más completo para ver, crear y conectar.

YouTube arrancó 2026 con una hoja de ruta ambiciosa para consolidarse como el centro de la cultura digital y el entretenimiento. En su tradicional carta anual, el CEO Neal Mohan dejó en claro que la plataforma no sólo quiere expandir funciones y formatos, sino también reforzar la calidad y la seguridad del contenido, potenciar a los creadores como verdaderos estudios y mejorar la experiencia de los usuarios más jóvenes y sus familias.

El objetivo general es simple: que YouTube siga siendo el lugar más completo para ver, crear y conectar, tanto en pantallas chicas como grandes. Para eso, Mohan definió cuatro prioridades principales para 2026, que marcan las apuestas clave de la compañía para este año.

Los 4 ejes en los que se centrará YouTube en 2026

1. Reinventar el entretenimiento con creadores como protagonistas

La primera prioridad de YouTube es convertir a los creadores en las nuevas estrellas y estudios de producción. La plataforma busca que los influencers y artistas no sólo generen contenido casual, sino que produzcan shows, series y experiencias propias con calidad profesional.

Esto incluye:

Más formatos y variedad en el feed , como Shorts con fotos integradas además de videos.

Impulsar contenidos en todas las pantallas , desde celulares hasta televisores.

YouTube TV con multiview totalmente personalizable y planes temáticos (deportes, noticias, entretenimiento).

La idea es que YouTube no sea sólo una plataforma de videos, sino un destino integral de entretenimiento que compita con medios tradicionales y servicios de streaming.

2. Hacer de YouTube un lugar seguro para niños y adolescentes

YouTube no quiere quedarse atrás en el terreno de la seguridad y la experiencia familiar. Para este 2026, la plataforma dará más control a madres y padres para gestionar lo que ven sus hijos.

Entre las mejoras planeadas:

Facilitar la creación y gestión de cuentas para niños.

Controles parentales más sencillos y potentes para supervisar el tiempo de uso y el acceso a Shorts o videos.

El foco está en equilibrar la exploración y el aprendizaje con la protección de los más chicos.

3. Potenciar la economía de creadores

YouTube quiere seguir siendo la plataforma donde los creadores pueden ganar de verdad. Hasta ahora, pagó más de US$100 mil millones a creadores, artistas y medios en los últimos años.

Las iniciativas para expandir ingresos incluyen:

Herramientas de monetización nuevas y mejoradas (compras integradas, acuerdos con marcas, financiación de fans).

Facilitar las sociedades entre creadores y marcas, con herramientas que permitan negociar y promocionar productos sin salir de la app.

4. Potenciar y proteger la creatividad con IA responsable

La inteligencia artificial será uno de los pilares de YouTube en 2026, y aquí la plataforma apuesta a dos cosas: habilitar herramientas creativas y frenar el contenido de baja calidad.

Según Mohan:

Nuevas herramientas de creación con IA , como generar Shorts con tu propio parecido o producir juegos con texto.

Etiquetado y reglas claras para contenido generado por IA , incluyendo deepfakes y protección de derechos.

Sistemas mejorados contra el contenido repetitivo o de baja calidad (spam, clickbait o “AI slop”).

Además, YouTube planea usar IA para mejorar accesibilidad y ayudar a los usuarios a explorar temas con herramientas interactivas.

En resumen, para este 2026 YouTube quiere expandir su rol como centro de entretenimiento, reforzar la seguridad familiar, enriquecer la economía de creadores y liderar el uso responsable de la IA, manteniendo la plataforma relevante para una audiencia global.