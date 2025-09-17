La herramienta “Recordarme” de WhatsApp sirve para marcar mensajes importantes que no podés responder o atender al instante. En lugar de dejarlos entre muchos chats pendientes, podés programar una alerta que te avisa en un momento concreto.

Es útil para recordar devoluciones de llamada, pagos, links o simplemente para seguir conversaciones que querés retomar más tarde. Además, la otra persona en el chat no recibe ninguna notificación ni sabe que programaste un recordatorio, lo que mantiene tu privacidad intacta.

Esta función está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone, y ya se está desplegando en versiones estables de la app.

Cómo activar un recordatorio paso a paso

A continuación te mostramos el proceso simple para hacerlo:

Abrí WhatsApp y buscá el mensaje para el que querés configurar el recordatorio. Mantenelo presionado hasta que quede seleccionado. En Android, vas a ver un icono de tres puntos; en iPhone, aparecerá un menú contextual. Elegí la opción “Recordarme” en ese menú. Se abrirá un menú para elegir cuándo querés que suene la alerta: puede ser “En una hora”, “Mañana” o establecer fecha y hora personalizada, según lo que prefieras. Una vez seleccionado el momento, WhatsApp enviará una notificación en la hora elegida con el mensaje original o una vista previa, para que retomés lo que dejaste pendiente.

Consejos útiles y cosas a tener en cuenta

Activar recordatorios puede ser muy útil para mantenerte organizado, pero para que realmente funcione:

No uses recordatorios para mensajes triviales: reservá esta función para lo que realmente necesitás recordar.

Ajustá correctamente la hora o fecha para que no se te pase ni se active en momentos incómodos.

Verificá que tu versión de WhatsApp esté actualizada, ya que algunas funciones nuevas solo aparecen en versiones recientes de la app.

Recordá que esto funciona localmente en tu dispositivo, así que si cambiás de teléfono, puede que tengas que volver a activar la función.

Con esta nueva función, WhatsApp da un paso importante para quienes quieren que sus conversaciones no se queden en el olvido. Usala bien y vas a ver que evita muchos mensajes sin atender, olvidos y confundirte entre chats.