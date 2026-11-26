WhatsApp anunció los mensajes programados: se escribe el texto hoy y se envía más tarde, con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días. La compañía la describe como una de las funciones más pedidas por los usuarios.

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Es un cambio pequeño con un efecto concreto: enviar ya no depende de la memoria. Sirve para saludos de cumpleaños, recordatorios o mensajes a otra zona horaria. El despliegue es global y gradual, durante las próximas semanas. La disponibilidad en la Argentina todavía no está clara, pero se esclarecerá con el correr de los días.

Cómo se programa un mensaje

El procedimiento es corto: hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y la hora. La función permite programar entre 10 minutos y 14 días hacia adelante, y funciona tanto en chats individuales como en grupos.

Para quien recibe el mensaje, no hay diferencia: se ve como cualquier otro, sin marca que indique que fue programado. WhatsApp aclaró que sigue protegido con cifrado de extremo a extremo, igual que el resto de los mensajes personales.

Qué se puede enviar

La compañía indica que la función admite texto, fotos y videos. Esa lista define el uso más probable: saludos con una imagen, un aviso a un grupo o un recordatorio a un familiar a una hora puntual.

WhatsApp no detalló otros formatos, como audios o documentos, y tampoco dio un máximo de mensajes programados. Con el rango de 10 minutos a 14 días, el foco está en la planificación de corto plazo y no en agendar con meses de anticipación.

Cómo se administran y cuándo llegan

Los mensajes programados se pueden ver en una lista y eliminar antes de que salgan. La compañía no mencionó la opción de editarlos, así que, si hay un error, la salida es borrar y volver a crear el mensaje.

Según WhatsApp, el envío se realiza a la hora elegida aunque el teléfono esté apagado o sin batería. La función se activa de forma progresiva: el despliegue global se extenderá durante las próximas semanas, sin fechas por región.