La novedad está disponible de manera gradual para algunos usuarios de las versiones beta.

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta de privacidad que permitirá compartir estados únicamente con una lista de contactos seleccionados. La función, denominada “Close friends” (amigos cercanos), busca simplificar la publicación de contenido para grupos reducidos de personas y sigue el modelo que ya utiliza Instagram.

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La novedad está disponible de manera gradual para algunos usuarios de las versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone, por lo que todavía no llegó a todas las cuentas. La herramienta permitirá crear listas personalizadas, asignarles nombres y emojis, y reutilizarlas cada vez que se publique un estado, sin necesidad de seleccionar manualmente a los destinatarios.

Cómo funciona la nueva lista de amigos cercanos de WhatsApp

Hasta ahora, WhatsApp ofrecía tres alternativas para configurar la privacidad de los estados: compartirlos con todos los contactos, excluir a determinadas personas o permitir que solamente los vean algunos usuarios elegidos.

El inconveniente de esta última opción es que obliga a seleccionar a los destinatarios cada vez que se realiza una publicación. Con la nueva herramienta, la aplicación permitirá guardar esas selecciones para utilizarlas nuevamente.

La función crea inicialmente una lista llamada “Close friends”, aunque también permite generar otros grupos desde la pantalla de privacidad. Por ejemplo, los usuarios podrán armar listas como “Familia”, “Compañeros” o “Estudiantes”, con nombres y emojis personalizados.

Al momento de publicar un estado, será posible elegir entre compartirlo con todos los contactos o limitarlo a una de estas listas. Además, se podrán agregar o quitar integrantes directamente desde esa pantalla y modificar los grupos en cualquier momento.

La función busca simplificar la publicación de contenido para grupos reducidos de personas.

Una de las particularidades de la herramienta es que los destinatarios podrán identificar las publicaciones restringidas mediante un aro morado alrededor de la foto de perfil del contacto, tanto en la lista de chats como en la pestaña de Novedades. También podrán ver el nombre y el emoji de la lista a la que pertenecen.

Qué pasa cuando se modifica la lista de contactos

La nueva función incorpora algunas características relacionadas con la privacidad. Las personas que no estén incluidas en una lista no podrán ver el estado ni recibirán una notificación sobre su publicación.

Tampoco será posible conocer quiénes son los demás integrantes del grupo. Además, WhatsApp no avisará a los contactos cuando sean agregados o eliminados de una lista.

Sin embargo, hay una consideración importante: los cambios en la audiencia solamente se aplican a las publicaciones futuras. Si alguien es eliminado después de compartir un estado, seguirá teniendo acceso a esa publicación hasta que desaparezca, como ocurre habitualmente después de 24 horas.

Por el momento, WhatsApp no confirmó una fecha para el lanzamiento general de la herramienta ni los países en los que estará disponible. Su distribución continúa limitada a determinados usuarios de las versiones beta.

La novedad fue identificada en la versión beta 2.26.46.11 para Android y también se encuentra en pruebas para iOS. Su llegada definitiva dependerá de cómo avance el despliegue gradual que realiza la compañía.