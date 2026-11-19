WhatsApp prepara una nueva función que permitirá guardar copias de seguridad de conversaciones, fotos y archivos en sus propios servidores, sin necesidad de utilizar Google Drive. La herramienta ofrecerá hasta 2 GB de almacenamiento gratuito para los usuarios de Android y buscará simplificar el proceso de respaldo y recuperación de mensajes cuando se cambia de celular.

{{{htmlAmp}}}

La novedad ya comenzó a probarse en la versión beta de la aplicación y se denomina WhatsApp Cloud Storage. Según se desprende de esta implementación, los usuarios podrán elegir dónde almacenar sus copias de seguridad y administrar ese espacio directamente desde la plataforma de mensajería.

WhatsApp ofrecerá 2 GB gratis para guardar conversaciones

Hasta ahora, WhatsApp utiliza Google Drive para almacenar las copias de seguridad en los dispositivos Android. Este sistema permite conservar los mensajes y archivos multimedia para recuperarlos al configurar la cuenta en un nuevo teléfono.

Con la nueva alternativa, Meta busca ofrecer una opción propia que cumpla esa misma función. De esta manera, quienes tengan respaldos de menos de 2 GB podrán guardarlos directamente en los servidores de WhatsApp y liberar espacio de su cuenta de Google para utilizarlo en otros servicios.

La capacidad gratuita podría resultar suficiente para buena parte de los usuarios. Sin embargo, quienes tengan conversaciones con muchas fotografías y videos posiblemente deban revisar qué archivos incluyen en sus respaldos para no superar el límite disponible.

Una de las ventajas de la herramienta es que no obligará a abandonar Google Drive. Según las imágenes de la versión en desarrollo, WhatsApp permitirá elegir entre su almacenamiento propio y el servicio de Google, con la posibilidad de cambiar de proveedor en cualquier momento.

Cómo funcionará el almacenamiento en la nube de WhatsApp

La seguridad también será un aspecto central de esta nueva característica. Las copias almacenadas en los servidores de WhatsApp estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo. Su utilización será obligatoria para quienes quieran acceder al servicio. Para eso, deberán activar el cifrado de las copias de seguridad y configurar una passkey o clave como método predeterminado de protección.

Además de los 2 GB gratuitos, la plataforma contempla alternativas para quienes necesiten más capacidad. Los usuarios que paguen una suscripción a WhatsApp Plus podrán ampliar el espacio hasta los 100 GB, mientras que quienes contraten un plan de Meta One podrán acceder a una capacidad de hasta 4 TB.

En caso de cancelar alguna de estas suscripciones y superar el límite gratuito de 2 GB, WhatsApp ofrecerá un plazo de hasta cuatro meses para renovar el servicio antes de eliminar la copia de seguridad almacenada.

Por ahora, WhatsApp Cloud Storage solamente está disponible en la versión beta 2.26.46.4 para Android. La compañía todavía no confirmó si implementará la misma posibilidad en iPhone, donde las copias de seguridad actualmente dependen de iCloud.