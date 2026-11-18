La plataforma también permite registrar más de una clave de acceso en una misma cuenta.

WhatsApp incorporó cambios en sus herramientas de seguridad y reemplazó el PIN numérico de seis dígitos de la verificación en dos pasos por una contraseña que permite combinar letras, números y caracteres especiales. Además, la aplicación permite utilizar passkeys para ingresar a las cuentas mediante huella digital, reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla del celular.

{{{htmlAmp}}}

La actualización busca reforzar la protección de las cuentas frente al robo de identidad y los intentos de acceso no autorizado. Según informó la compañía, más de mil millones de personas ya utilizan una passkey para acceder de manera segura a WhatsApp. La plataforma también permite registrar más de una clave de acceso en una misma cuenta, una alternativa útil para quienes utilizan dispositivos Android y iPhone.

Cómo funciona el nuevo sistema de contraseñas de WhatsApp

Hasta ahora, la verificación en dos pasos de WhatsApp utilizaba un PIN numérico de seis dígitos como segunda barrera de seguridad. Con el cambio, los usuarios pueden establecer una contraseña más extensa y difícil de adivinar.

Esta herramienta agrega una protección adicional al proceso de registro de una cuenta en otro dispositivo. Es decir, aunque una persona consiga el código de verificación que llega por mensaje, necesitará también esa segunda clave para completar el acceso.

Para activar o modificar esta función, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar en Configuración. Seleccionar el apartado Cuenta. Entrar en Verificación en dos pasos. Seguir las indicaciones para activar la protección o cambiar el PIN por una contraseña.

Ahora se puede ingresar mediante huella digital, reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla del celular.

La recomendación es utilizar una combinación larga y exclusiva, evitar claves fáciles como "123456" y no repetir contraseñas de otros servicios. También es conveniente guardarla en un administrador de contraseñas y agregar un correo electrónico de recuperación, si la aplicación ofrece esa posibilidad.

Cómo ingresar a WhatsApp con huella digital o reconocimiento facial

Otra de las novedades son las passkeys, claves de acceso que permiten identificarse sin necesidad de escribir una contraseña tradicional o recibir un código por SMS.

A diferencia de otros métodos, utilizan tecnología criptográfica y requieren que el usuario tenga acceso al dispositivo y pueda validar su identidad mediante huella digital, reconocimiento facial o bloqueo de pantalla.

Para crear una passkey, el procedimiento es sencillo:

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración. Seleccionar Cuenta. Presionar Passkeys. Elegir Crear passkey y seguir las instrucciones.

En Android se necesita contar con la versión 9 o posterior, tener configurado un bloqueo de pantalla y disponer de un administrador de contraseñas vinculado al teléfono.

Qué otras medidas conviene tomar para proteger la cuenta

Estas herramientas dificultan el robo de cuentas, pero no eliminan todos los riesgos. Por eso, se recomienda no compartir códigos de registro ni de vinculación de dispositivos, evitar escanear códigos QR inesperados y revisar periódicamente las sesiones abiertas.

Además, mantener actualizados WhatsApp y el sistema operativo ayuda a incorporar las últimas correcciones de seguridad.